В Украине объявили штормовое предупреждение: где именно ухудшится погода

В Украине сегодня ожидается осложнение погодных условий. В некоторых областях синоптики прогнозируют сильные порывы ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр .

I степень опасности означает, что погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

В частности, штормовое предупреждение объявлено в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях.

Так, днем 11 мая в юго-восточной части Украины ожидается порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Напомним, в Украине сегодня ожидается значительное потепление. Местами температура в областях прогреется до +26 градусов. Однако в восточных, центральных и южных областях ожидается дождь в течение дня.

РБК-Украина писало, сегодня в Карпатах ожидается повышение температуры воздуха, что повлечет оттепель. Существует угроза схода снежных лавин.