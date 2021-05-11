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В Украину несется циклон с похолоданием: где испортится погода

Новина українською → Вторник 11 мая 2021 12:10
В Украину несется циклон с похолоданием: где испортится погода Фото: В Украине испортится погода (УНИАН)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет похолодание и дожди с грозами в среду, 12 мая. Синоптики показали новые карты погоды, рассказав, какие области накроет циклоном и атмосферными фронтами.

Об этом нам рассказали синоптики Наталка Диденко, Украинский гидрометцентр и Gismeteo.

Согласно данным Наталки Диденко, в большинстве областей завтра ожидаются дожди, а местами - грозы.

"Избежат существенных осадков западные области, однако Закарпатье польет дождями другой, подкарпатский циклончик. Также ничего серьезного не будет в Винницкой, Житомирской и Одесской областях - будет преобладать сухая погода", - пишет синоптик.

Подпортит завтрашнюю погоду сильный порывистый северо-восточный ветер, а также похолодание.

Ближайшей ночью будет +7+11 градусов, а на крайнем севере +4+7 градусов. Днем в большинстве областей +12+17 градусов. Но на западе - теплее - от +15 до +21 градусов, на Закарпатье все +25 тепла.

В Киеве в среду ожидается снижение температуры днем до +15+16 градусов. Местами вероятен дождь, но незначительный. Ветер будет порывистым.

Во второй половине недели в Украину вернется тепло, но будут дожди.

Синоптики Украинского гидрометцентра показали на картах, что будет с погодой в стране 12 мая.

В Украину несется циклон с похолоданием: где испортится погода

Скрин: Погода в Украине 12 мая (meteo.gov.ua)

В Gismeteo рассказали о погоде в Киеве на десять дней. Согласно прогнозу, после похолодания 12-13 мая снова потеплеет до +20 градусов и выше. Ночи также будут с комфортной температурой.

В Украину несется циклон с похолоданием: где испортится погода

Скрин: Погода в Киеве на 10 дней (gismeteo.ua)

Ранее мы писали, что синоптики прогнозируют новые майские заморозки.

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