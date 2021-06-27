Украину накроют обильные осадки со шквалами: где заметно посвежеет

Сильные ливни на западе и в центре Украины могут привести к выпаданию до 24 мм осадков.

Погода в центральных регионах 27 июня

В Винницкой области ожидается переменная облачность, пройдут дожди и грозы. Столбики термометров в дневное время покажут около +25... +28 градусов.

В Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях также ожидаются грозовые дожди. Температура воздуха днем около +26... +29 градусов.

Погода в западных регионах 27 июня

Во Львовской и Волынской областях будет переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха около +24... +27 градусов.

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях пройдут грозовые дожди. Столбики термометров покажут в дневное время +23... +26 градусов.

В Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях - осадки. Температура воздуха днем около +24... +27 градусов.

На Закарпатье существенные осадки не ожидаются, будет переменная облачность. Температура воздуха около +26... +29 градусов.

Погода на севере Украины 27 июня

В Киевской, Черниговской и Сумской областях прогнозирует переменная облачность, дожди и грозы. Столбики термометров днем покажут около +26... +29 градусов.

В Житомирской области пройдут осадки. Температура воздуха днем около +25... +28 градусов.

Погода в восточных регионах 27 июня

Харьковскую и Донецкую области накроют дожди и грозы. Температура воздуха в дневное время +27... +30 градусов.

В Луганской области ожидается переменная облачность, пройдут осадки. Столбики термометров поднимутся максимум до +32 градусов.

Погода на юге Украины 27 июня

В Одесской области и в Крыму ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха днем +26... +29 градусов.

В Николаевской, Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, тут также пройдут осадки. Столбики термометров днем покажут +25... +28 градусов.