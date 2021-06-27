Україну накриють рясні опади зі шквалами: де помітно посвіжішає

Погода в Україні в неділю, 27 червня, очікується з рясними грозовими зливами, на синоптичну ситуацію впливатимуть повітряні маси із заходу, і опади зі шквалами та град накриють практично всі регіони. Температура повітря буде знижуватися майже скрізь.
Такий прогноз дали синоптики на сайті Meteoprog.
Сильні зливи на заході та в центрі України можуть призвести до випадання до 24 мм опадів.
У Вінницькій області очікується мінлива хмарність, пройдуть дощі та грози. Стовпчики термометрів в денний час покажуть близько +25... +28 градусів.
У Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях також очікуються грозові дощі. Температура повітря вдень близько +26... +29 градусів.
У Львівській та Волинській областях буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура повітря близько +24... +27 градусів.
В Івано-Франківській та Чернівецькій областях пройдуть грозові дощі. Стовпчики термометрів покажуть в денний час +23... +26 градусів.
У Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях - опади. Температура повітря вдень близько +24... +27 градусів.
На Закарпатті суттєві опади не очікуються, буде мінлива хмарність. Температура повітря близько +26... +29 градусів.
У Київській, Чернігівській та Сумській областях прогнозує мінлива хмарність, дощі та грози. Стовпчики термометрів вдень покажуть близько +26... +29 градусів.
В Житомирській області пройдуть опади. Температура повітря вдень близько +25... +28 градусів.
Харківську та Донецьку області накриють дощі та грози. Температура повітря в денний час +27... +30 градусів.
У Луганській області очікується мінлива хмарність, пройдуть опади. Стовпчики термометрів піднімуться максимум до +32 градусів.
В Одеській області та в Криму очікуються дощі та грози. Температура повітря вдень +26... +29 градусів.
У Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях мінлива хмарність, тут також пройдуть опади. Стовпчики термометрів вдень покажуть +25... +28 градусів.
Раніше повідомлялося, що в Україні на ці вихідні було оголошено штормове попередження у північних, центральних і південних областях.
Нагадаємо, нещодавно з'явився прогноз погоди на липень в Україні, і синоптики попередили про аномальну спеку і бурі.