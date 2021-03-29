Тепло и солнечно, но с нюансами: синоптики дали прогноз на начало апреля

Так, в понедельник, 29 марта, в Украине ожидается дождь, ночью с мокрым снегом, в западной части, днем и в большинстве северных областей без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 4 градусов тепла до 1 градусов мороза, днем +8… +11 градусов тепла, в южных областях такая же температура. В Карпатах без осадков, температура ночью -2… -7 градусов мороза, днем от -1 градуса мороза до +4 градусов тепла.

В Киеве 29 марта ночью дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4 градуса тепла, днем около +9... +11 градусов.

Погода в Украине 29 марта (карта: meteo.gov.ua)

30-31 марта в западной части Украины ожидаются небольшие (ночью 30 марта умеренные) дожди, в Карпатах с мокрым снегом, температура ночью 30 марта будет достигать отметок около +2… +7 градусов тепла, днем +7… +12 градусов. 31 марта ночью термометры покажут +5… +10 градусов, днем +13… +18 градусов, в Карпатах ночью и днем около +1… +7 градусов тепла (ночью 30 марта около 0 градусов).

На остальной территории без осадков, лишь 30 марта в восточных, ночью 31 марта в северных, некоторых центральных и восточных областях небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Температура ночью около 0… +6 градусов тепла, днем 30 марта показатели поднимутся до +5… +10 градусов (в восточных областях +2… +7 градусов тепла), 31 марта днем - +8… +13 градусов.

30-31 марта в столице осадки не ожидаются, лишь ночью 31 марта небольшой дождь. Температура 30 марта ночью достигнет +1… +3 градусов тепла, днем +7… +9 градусов, 31 марта ночью +3… +5 градусов тепла, днем +10… +12 градусов.

Погода в Украине 30 и 31 марта (карта: meteo.gov.ua)

1-2 апреля ожидаются осадки. Сначала первого числа месяца дождь пройдет по северо-запад. 2 апреля осадки ожидаются во всех западных областях, частично на севере и в центре страны. Температура воздуха ночью +3… +9 градусов тепла, днем +10… +16 градусов, 1 апреля на западе до +20 градусов.

В Киеве в пятницу пройдут дожди, однако будет тепло - до +12 градусов.

Погода в Украине 1 и 2 апреля (карта: meteo.gov.ua)