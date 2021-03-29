Тепло і сонячно, але з нюансами: синоптики дали прогноз на початок квітня

Так, в понеділок, 29 березня, в Україні очікується дощ, уночі з мокрим снігом, у західній частині, вдень і в більшості північних областей без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 4 градусів тепла до 1 морозу, вдень +8... +11 градусів тепла, у південних областях така ж температура. У Карпатах без опадів, температура вночі -2... -7 градусів морозу, вдень від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла.

У Києві 29 березня вночі дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4 градуси тепла, вдень близько +9... +11 градусів.

Погода в Україні 29 березня (карта: meteo.gov.ua)

30-31 березня в західній частині України очікуються невеликі (вночі 30 березня помірні) дощі, в Карпатах з мокрим снігом, температура вночі 30 березня буде досягати позначки близько +2... +7 градусів тепла, вдень +7... +12 градусів. 31 березня вночі термометри покажуть +5... +10 градусів, вдень +13... +18 градусів, в Карпатах вночі та вдень близько +1... +7 градусів тепла (вночі 30 березня близько 0 градусів).

На решті території без опадів, лише 30 березня у східних, вночі 31 березня в північних, деяких центральних і східних областях невеликі опади переважно у вигляді дощу. Температура вночі близько 0... +6 градусів тепла, вдень 30 березня показники піднімуться до +5... +10 градусів (у східних областях +2... +7 градусів тепла), 31 березня вдень +8... +13 градусів.

30-31 березня в столиці опади не очікуються, лише вночі 31 березня невеликий дощ. Температура 30 березня вночі сягатиме +1... +3 градусів тепла, вдень +7... +9 градусів, 31 березня вночі +3... +5 градусів тепла, вдень +10... +12 градусів.

Погода в Україні 30 та 31 березня (карта: meteo.gov.ua)

1-2 квітня очікуються опади. Спочатку першого числа місяця дощ пройде по північному заходу. 2 квітня опади очікуються у всіх західних областях, частково на півночі та в центрі країни. Температура повітря вночі +3... +9 градусів тепла, вдень +10... +16 градусів, 1 квітня на заході до +20 градусів.

У Києві в п'ятницю пройдуть дощі, проте буде тепло - до +12 градусів.

Погода в Україні 1 і 2 квітня (карта: meteo.gov.ua)