Известная телеведущая рассекретила самые лучшие места для весеннего отдыха в Киеве

В Киев медленно, но уверено идет весна, и жители столицы все чаще хотят гулять, устраивая для себя и близких веселые приключения. Известная ведущая и модель Аманда Ироанья поделилась своими любимыми местами для досуга в Киеве.

Смотрите ниже лучшие места для прогулок от красотки ведущей "Оттак Мастак" на канале НЛО TV.

Просмотр фильмов на Кинодроме

Эта идея оптимальна для нынешней погоды - сейчас как раз можно открыть сезон, считает Аманда. Это атмосферно, романтично и, вообще, это нетипичный способ посмотреть любимые фильмы и премьеры.

Фото: Кинодром в Киеве (пресс-служба НЛО TV)

Посетить фестиваль локальных брендов

Это маркет, где собраны как ноунейм, так и популярные украинские бренды одежды и аксессуаров. Для вас это может стать замечательной традицией для шопинга и возможностью поддержать отечественных производителей. Замечательное место, чтобы открыть новые таланты мира моды и еще и украинские.

Фото: Фестиваль брендов в столице (пресс-служба НЛО TV)

Картинг

"Лично я обожаю экстрим! Как только теплеет за окном, еду кататься на картинг на "Чайку". Именно здесь мне понравилась трасса и довольно скоростные авто - есть где разогнаться", - рассказывает телеведущая.

Картинг на "Чайке" (пресс-служба НЛО TV)

Посетите сальса вечеринку

Девушка говорит, что с тех пор, как начала учиться бачате и сальсе, стала ходить практиковаться на вечеринках. Она даже не ожидала, что это настолько вдохновляющее, весело и эмоционально.

Сальса-вечеринка в Киеве (пресс-служба НЛО TV)

Арендовать яхту

"Напоследок оставила наиболее романтический вариант досуга: арендовать яхту и покататься по Днепру. Лучше делать это на закате с компанией, музыкой и вином. Поверьте, прекрасные впечатления вам гарантированы!" - добавила Иоранья.

Прогулкой на яхте можно завершить идеальный вечер (пресс-служба НЛО TV)