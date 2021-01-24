Татьянин день: как правильно загадать желание, чтобы оно сбылось

В понедельник, 25 января, в Украине отмечается Татьянин день. Все обладательницы этого имени могут праздновать и загадывать желания, а их близкие могут пользоваться их могуществом.
В переводе с латинского имя Татьяна означает "устроительница " и "учредительница". О ритуалах на Татьянин день сообщает MagicWish.
Для этого ритуала понадобятся три нелюбопытных Татьяны. При этом нужно помнить, чтобы задуманное сбылось, необходимо найти именно нелюбопытных Татьян. Кроме того, важно, чтобы у все трех был кардинально разный цвет волос.
Чтобы желание сбылось, возьмите белый лист бумаги и напишите маркером или пастой золотого цвета просьбу следующего образца:
Устроительницам Татьянам от (свое имя) просьба. Прошу выполнить мое желание (пишите желание). Обязуюсь никому о нем не рассказывать, чтобы быть уверенной в его исполнении. 25.01.2021 (подпись).
Когда все будет написано, попросите трех Татьян написать "Утверждаю" в левом верхнем углу. При этом девушки должны обязательно поставить свои подписи. Данный "Документ" необходимо сложить и положить в конверт, адресовав его "самой главной Татьяне". Запечатать и кинуть в дупло дерева или же в водоем.
Данный ритуал предназначен только для обладательниц имени Татьяна. Рано утром нужно надеть на себя новое нижнее белье, купленное накануне, накраситься, сделать красивую прическу и нарядиться.
Вечером устройте праздник своего имени. Испеките или купите торт, или пирожное, зажгите свечку, и загадайте желание. Оно обязательно исполнится. Постарайтесь день провести весело.
День Татьяны - отличное время, чтобы воплотить срочные желания. Например, вы всей душой хотите познакомиться с симпатичным молодым человеком. Чтобы это сбылось, представьте его как можно точнее в своем воображении, можете даже увидеть, как вы с ним знакомитесь, сидите в кафе и т.д.
Теперь купите какой-то подарок, Тане, например, что-нибудь сладкое, и отдайте его от чистого сердца, а не из меркантильных соображений. "Ловите" улыбку Тани. Будет идеально, если она вас поцелует или обнимет. Так вы сможете получить от нее положительную энергию, которая поможет воплотить желание в реальность.
В Татьянин день также можно испытать судьбу. Наберите любой первый пришедший в голову номер телефона. Если вам ответит женский голос, то начните разговор с фразы "Привет, Танюша". Если ответят, что это не Таня, то извинитесь и скажите, что ошиблись номером. Но если же там будет Таня, то поздравьте ее с праздником. Для себя же решите, что теперь вас ждет успех, если вы попали на именинницу.
Если ответит мужчина, то попросите позвать Таню. Если же такой нет, то извинитесь!
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