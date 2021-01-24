Татьянин день: как правильно загадать желание, чтобы оно сбылось

В понедельник, 25 января, в Украине отмечается Татьянин день. Все обладательницы этого имени могут праздновать и загадывать желания, а их близкие могут пользоваться их могуществом.

В переводе с латинского имя Татьяна означает "устроительница " и "учредительница". О ритуалах на Татьянин день сообщает MagicWish.

Тройная сила Татьян

Для этого ритуала понадобятся три нелюбопытных Татьяны. При этом нужно помнить, чтобы задуманное сбылось, необходимо найти именно нелюбопытных Татьян. Кроме того, важно, чтобы у все трех был кардинально разный цвет волос.

Чтобы желание сбылось, возьмите белый лист бумаги и напишите маркером или пастой золотого цвета просьбу следующего образца:

Устроительницам Татьянам от (свое имя) просьба. Прошу выполнить мое желание (пишите желание). Обязуюсь никому о нем не рассказывать, чтобы быть уверенной в его исполнении. 25.01.2021 (подпись).

Когда все будет написано, попросите трех Татьян написать "Утверждаю" в левом верхнем углу. При этом девушки должны обязательно поставить свои подписи. Данный "Документ" необходимо сложить и положить в конверт, адресовав его "самой главной Татьяне". Запечатать и кинуть в дупло дерева или же в водоем.

По моему велению, по Татьяниному хотению…

Данный ритуал предназначен только для обладательниц имени Татьяна. Рано утром нужно надеть на себя новое нижнее белье, купленное накануне, накраситься, сделать красивую прическу и нарядиться.

Вечером устройте праздник своего имени. Испеките или купите торт, или пирожное, зажгите свечку, и загадайте желание. Оно обязательно исполнится. Постарайтесь день провести весело.

Подари подарок Тане и получи исполнение желания

День Татьяны - отличное время, чтобы воплотить срочные желания. Например, вы всей душой хотите познакомиться с симпатичным молодым человеком. Чтобы это сбылось, представьте его как можно точнее в своем воображении, можете даже увидеть, как вы с ним знакомитесь, сидите в кафе и т.д.

Теперь купите какой-то подарок, Тане, например, что-нибудь сладкое, и отдайте его от чистого сердца, а не из меркантильных соображений. "Ловите" улыбку Тани. Будет идеально, если она вас поцелует или обнимет. Так вы сможете получить от нее положительную энергию, которая поможет воплотить желание в реальность.

Ритуал "Звонок удачи"

В Татьянин день также можно испытать судьбу. Наберите любой первый пришедший в голову номер телефона. Если вам ответит женский голос, то начните разговор с фразы "Привет, Танюша". Если ответят, что это не Таня, то извинитесь и скажите, что ошиблись номером. Но если же там будет Таня, то поздравьте ее с праздником. Для себя же решите, что теперь вас ждет успех, если вы попали на именинницу.

Если ответит мужчина, то попросите позвать Таню. Если же такой нет, то извинитесь!

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