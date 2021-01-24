Тетянин день: як правильно загадати бажання, щоб воно збулося

У понеділок, 25 січня, в Україні відзначається Тетянин день. Всі власниці цього імені можуть святкувати і загадувати бажання, а їх близькі можуть користуватися їхньою могутністю.

У перекладі з латинського ім'я Тетяна означає "упорядниця" і "засновниця". Про ритуали на Тетянин день повідомляє MagicWish.

Потрійна сила Тетян

Для цього ритуалу знадобляться три недопитливих Тетяни. При цьому потрібно пам'ятати, щоб задумане збулося, необхідно знайти саме недопитливих Тетян. Крім того, важливо, щоб у всіх трьох був кардинально різний колір волосся.

Щоб бажання збулося, візьміть білий аркуш паперу і напишіть маркером або пастою золотого кольору прохання наступного зразка:

Упорядницям Тетянам від (своє ім'я) прохання. Прошу виконати моє бажання (пишіть бажання). Зобов'язуюсь нікому про нього не розповідати, щоб бути впевненою в його виконанні. 25.01.2021 (підпис).

Коли все буде написано, попросіть трьох Тетян написати "Затверджую" у верхньому куті. При цьому дівчата повинні обов'язково поставити свої підписи. Даний "Документ" необхідно скласти й покласти у конверт, адресувавши його "найголовнішій Тетяні". Запечатати і кинути в дупло дерева або ж у водойму.

По моєму велінню, за Тетяниним бажанням...

Даний ритуал призначений тільки для власниць ім'я Тетяна. Рано вранці потрібно надіти на себе нову білизну, куплену напередодні, нафарбуватися, зробити красиву зачіску та вбратися.

Увечері влаштуйте свято свого імені. Спечіть, або купіть торт або тістечко, запаліть свічку, і загадайте бажання. Воно обов'язково здійсниться. Постарайтеся день провести весело.

Подаруй подарунок Тані і отримай виконання бажання

День Тетяни - відмінний час, щоб втілити термінові бажання. Наприклад, ви всією душею хочете познайомитися з симпатичним молодим чоловіком. Щоб це збулося, уявіть його якомога точніше у своїй уяві, можете навіть побачити, як ви з нею знайомитесь, сидите в кафе і т. д.

Тепер купіть якийсь подарунок, Тані, наприклад, що-небудь солодке, і віддайте його від чистого серця, а не з меркантильних міркувань. "Ловіть" посмішку Тані. Буде ідеально, якщо вона вас поцілує чи обійме. Так ви зможете отримати від неї позитивну енергію, яка допоможе втілити бажання в реальність.

Ритуал "Дзвінок удачі"

У Тетянин день також можна випробувати долю. Наберіть будь-який перший номер телефону, який прийде на думку. Якщо вам відповість жіночий голос, то почніть розмову з фрази "Привіт, Танюша". Якщо скажуть, що це не Таня, то вибачтеся і скажіть, що помилилися номером. Але якщо там буде Таня, то привітайте її зі святом. Для себе ж вирішите, що тепер вас чекає успіх, якщо ви потрапили на іменинницю.

Якщо відповість чоловік, то попросіть покликати Таню. Якщо ж такої немає, то вибачтеся!

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