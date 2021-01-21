Лунный календарь стрижек на февраль 2021: когда лучше всего идти к парикмахеру

Лунный календарь стрижек на февраль (фото: pixabay.com)

Лунный календарь стрижки волос на февраль 2021 года сможет помочь вам в планировании посещения парикмахера. С помощью него вы можете определить благоприятные и неблагоприятные дни месяца для стрижки волос.

В какие дни лучше всего менять имидж читайте в нашем материале. Предлагаем вам рассмотреть календарь на первую половину февраля по информации издания "Астросфера".

1 февраля – 21-й лунный день. Благоприятный день для стрижки и окрашивания волос .

2 февраля – 22-й лунный день. Нейтральный день для стрижки и окрашивания волос.

3 февраля – 22-й лунный день. Нейтральный день для стрижки и окрашивания волос.

4 февраля – 23-й лунный день. Благоприятный день для стрижки и окрашивания волос .

5 февраля – 24-й лунный день. Сегодня не нужно стричь волосы.

6 февраля – 25-й лунный день. Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания волос.

7 февраля – 26-й лунный день. Сегодня не самый лучший день для стрижки.

8 февраля – 27-й лунный день. Благоприятный день для стрижки и окрашивания волос.

9 февраля – 28-й лунный день. Благоприятный день для стрижки и окрашивания волос .

10 февраля – 29-й лунный день. Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания волос

11 февраля – 30-й, 1-й лунный день. Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания волос

12 февраля – 2-й лунный день. Лунный календарь стрижек на сегодня не советует обрезать волосы в фазу новолуния.

13 февраля – 3-й лунный день. Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания волос

14 февраля – 4-й лунный день. Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания волос

15 февраля – 5-й лунный день. Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания волос

16 февраля – 6-й лунный день. Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания волос.

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