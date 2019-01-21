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Соблюдайте внутреннее спокойствие: гороскоп на неделю

Lite » Стиль жизни 21.01.2019 - 06:07
Соблюдайте внутреннее спокойствие: гороскоп на неделю
Иллюстративное фото (pixabay)

Астролог рассказала, что приготовили нам планеты с 21 по 27 января

Профессиональный астролог Наталья Анисимова на своей странице в Instagram поделилась гороскопом на следующую неделю.

Неделя с утра начнется с лунного затмения. По словам эксперта, с 21 по 27 января звезды рекомендуют знакам Зодиака соблюдать внутреннее спокойствие и не реагировать на провокации.

"Если вас кто-то пытается достать, то вдох-выдох и мантра: "Мой разум спокоен, я ощущаю гармонию и внутреннюю силу". А теперь повторите самостоятельно для закрепления материла", - рекомендует Анисимова.

По словам Натальи, понедельник закрывает коридор затмений, но все же влияние затменных вибраций мы будем ощущать еще 2 недели до новолуния. Поэтому пускаться уже во вторник во все тяжкие не рекомендуется.

Соблюдайте внутреннее спокойствие: гороскоп на неделюИллюстративное фото (pixabay)

Первая половина недели травмоопасная и достаточно конфликтная. Не рекомендуется планировать на это время важные поездки и выяснение отношений. Спорт в это время нужен крайне умеренный.

В первой половине недели могут проявиться нервные расстройства и заболевания, связанные с нервной системой. Берегите себя.

Для покупки авто и техники первая половина недели не подходит.

Зато неделя благоприятна для интеллектуальной деятельности. Асторолог реекомендует сейчас все активно прописать, просчитать, продумать. Могут приходить гениальные идеи.

Также эту неделю продолжает держаться аспект Венеры с Марсом, Юпитером, Нептуном. А это значит, что феромоны витают в воздухе и повышают градус сексуальности и романтизма. Все, кто еще без второй половинки, пользуйтесь данным шансом!

Также неделя достаточно хороша для работников сферы дизайна, красоты и кондитерских и для тех, кто открывает бизнес в данных сферах.

Ранее мы публиковали гороскоп удачи для всех знаков Зодиака.

К слову, рекомендуем обратить внимание на правила поведения, которыми не стоит пренебрегать во время коридора затмений в январе.

Читайте также, кто из знаков зодиака "обречен" стать знаменитым.

Смените обстановку: что советуют звезды знакам Зодиака 21 января
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