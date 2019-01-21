Соблюдайте внутреннее спокойствие: гороскоп на неделю

Астролог рассказала, что приготовили нам планеты с 21 по 27 января
Профессиональный астролог Наталья Анисимова на своей странице в Instagram поделилась гороскопом на следующую неделю.
Неделя с утра начнется с лунного затмения. По словам эксперта, с 21 по 27 января звезды рекомендуют знакам Зодиака соблюдать внутреннее спокойствие и не реагировать на провокации.
"Если вас кто-то пытается достать, то вдох-выдох и мантра: "Мой разум спокоен, я ощущаю гармонию и внутреннюю силу". А теперь повторите самостоятельно для закрепления материла", - рекомендует Анисимова.
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По словам Натальи, понедельник закрывает коридор затмений, но все же влияние затменных вибраций мы будем ощущать еще 2 недели до новолуния. Поэтому пускаться уже во вторник во все тяжкие не рекомендуется.
Иллюстративное фото (pixabay)
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Первая половина недели травмоопасная и достаточно конфликтная. Не рекомендуется планировать на это время важные поездки и выяснение отношений. Спорт в это время нужен крайне умеренный.
В первой половине недели могут проявиться нервные расстройства и заболевания, связанные с нервной системой. Берегите себя.
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Для покупки авто и техники первая половина недели не подходит.
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Зато неделя благоприятна для интеллектуальной деятельности. Асторолог реекомендует сейчас все активно прописать, просчитать, продумать. Могут приходить гениальные идеи.
Также эту неделю продолжает держаться аспект Венеры с Марсом, Юпитером, Нептуном. А это значит, что феромоны витают в воздухе и повышают градус сексуальности и романтизма. Все, кто еще без второй половинки, пользуйтесь данным шансом!
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Также неделя достаточно хороша для работников сферы дизайна, красоты и кондитерских и для тех, кто открывает бизнес в данных сферах.
Ранее мы публиковали гороскоп удачи для всех знаков Зодиака.
К слову, рекомендуем обратить внимание на правила поведения, которыми не стоит пренебрегать во время коридора затмений в январе.
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