Богатство и успех: кто из знаков зодиака "обречен" стать знаменитым

Рожденные под знаком Водолея обаятельны и дружелюбны
Ученые выяснили, что дети, рожденные под знаком Водолея (с 20 января по 18 февраля), имеют намного больше шансов стать богатыми и знаменитыми, чем остальные знаки зодиака.
Исследователи из Университета Арканзаса в Пайн Блафф проанализировали случайных людей всех профессий на протяжении всей истории и выяснили, что знаменитости и богатые люди чаще всего рождаются именно под знаком Водолея, сообщает Daily Mail.
Ученые изучили знаки зодиака актеров, актрис, а также политиков, естествоиспытателей, социологов, авторов и социальных работников, дни рождения которых были известны.
Фото: Криштиану Роналду (Teleprogramma.pro)
Согласно исследованию, Водолеи - это "глубокие мыслители, которые притягивают своей уникальностью".
"У них есть сильное стремление к независимости и выделению в толпе, но они также, несомненно, хороши в общении и дружбе", - уверены ученые.
Фото: Опра Уинфри (Sunny7.ua)
Актер Эштон Катчер, футболист Криштиану Роналду, певец Боб Марли, ведущая Опра Уинфри, актер Кристиан Бейл, баскетболист Майкл Джордан - вот примеры богатых, успешных и знаменитых Водолеев.
Как ранее мы писали, лунное затмение 21 января в той или иной степени повлияет на всех представителей знаков Зодиака, но есть категория людей по датам рождения для которых этот период будет судьбоносным.
Кстати, астролог рассказала о влияние на человека так называемой "Кровавой луны", которую мы будем наблюдать в ночь с 20 на 21 января.