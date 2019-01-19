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Богатство и успех: кто из знаков зодиака "обречен" стать знаменитым

Lite » Стиль жизни 19.01.2019 - 22:59
Богатство и успех: кто из знаков зодиака "обречен" стать знаменитым
Фото: Иллюстративное фото (pixabay.com)

Рожденные под знаком Водолея обаятельны и дружелюбны

Ученые выяснили, что дети, рожденные под знаком Водолея (с 20 января по 18 февраля), имеют намного больше шансов стать богатыми и знаменитыми, чем остальные знаки зодиака.

Исследователи из Университета Арканзаса в Пайн Блафф проанализировали  случайных людей всех профессий на протяжении всей истории и выяснили, что знаменитости и богатые люди чаще всего рождаются именно под знаком Водолея, сообщает Daily Mail.

Ученые изучили знаки зодиака актеров, актрис, а также политиков, естествоиспытателей, социологов, авторов и социальных работников, дни рождения которых были известны.

Богатство и успех: кто из знаков зодиака &quot;обречен&quot; стать знаменитымФото: Криштиану Роналду (Teleprogramma.pro)

Согласно исследованию, Водолеи - это "глубокие мыслители, которые притягивают своей уникальностью".

"У них есть сильное стремление к независимости и выделению в толпе, но они также, несомненно, хороши в общении и дружбе", - уверены ученые.

Богатство и успех: кто из знаков зодиака &quot;обречен&quot; стать знаменитымФото: Опра Уинфри (Sunny7.ua)

Актер Эштон Катчер, футболист Криштиану Роналду,  певец Боб Марли,  ведущая Опра Уинфри, актер Кристиан Бейл, баскетболист Майкл Джордан - вот примеры богатых, успешных и знаменитых Водолеев.

Как ранее мы писали, лунное затмение 21 января в той или иной степени повлияет на всех представителей знаков Зодиака, но есть категория людей по датам рождения для которых этот период будет судьбоносным. 

Кстати, астролог рассказала о влияние на человека так называемой "Кровавой луны", которую мы будем наблюдать в ночь с 20 на 21 января.

 

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