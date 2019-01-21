Дотримуйтесь внутрішього спокою: гороскоп на тиждень

Астролог розповіла, що приготували нам планети з 21 по 27 січня
Професійний астролог Наталя Анісімова на своїй сторінці в Instagram поділилася гороскопом на наступний тиждень.
Тиждень з ранку розпочнеться з місячного затемнення. За словами експерта, з 21 по 27 січня зірки рекомендують знакам Зодіаку дотримуватися внутрішнього спокою і не реагувати на провокації.
"Якщо вас хтось намагається дістати, то вдих-видих і мантра: "Мій розум спокійний, я відчуваю гармонію і внутрішню силу". А тепер повторіть самостійно для закріплення матеріалу", - рекомендує Анісімова.
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За словами Наталії, понеділок закриває коридор затемнень, але все ж вплив затемнених вібрацій ми будемо відчувати ще 2 тижні до молодика. Тому пускатися вже у вівторок у всі тяжкі не рекомендується.
Ілюстративне фото (pixabay)
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Перша половина тижня травмонебезпечною і досить конфліктна. Не рекомендується планувати на цей час важливі поїздки і з'ясування стосунків. Спорт в цей час потрібен вкрай помірний.
У першій половині тижня можуть проявитися нервові розлади і захворювання, пов'язані з нервовою системою. Бережіть себе.
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Для покупки авто і техніки перша половина тижня не підходить.
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Зате тиждень сприятлива для інтелектуальної діяльності. Асторолог реекомендует зараз всі активно прописати, прорахувати, продумати. Можуть приходити геніальні ідеї.
Також цей тиждень продовжує триматися аспект Венера з Марсом, Юпітером, Нептуном. А це означає, що феромони витають в повітрі і підвищують градус сексуальності і романтизму. Усі, хто ще без другої половинки, користуйтеся цим шансом!
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Тиждень також досить хороша для працівників сфери дизайну, краси і кондитерських і для тих, хто відкриває бізнес в даних сферах.
Раніше ми публікували гороскоп удачі для всіх знаків Зодіаку.
До речі, рекомендуємо звернути увагу на правила поведінки, якими не варто нехтувати під час коридору затемнень в січні.
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