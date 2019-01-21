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Дотримуйтесь внутрішього спокою: гороскоп на тиждень

Lite » Стиль життя 21.01.2019 - 06:07
Дотримуйтесь внутрішього спокою: гороскоп на тиждень
Ілюстративне фото (pixabay)

Астролог розповіла, що приготували нам планети з 21 по 27 січня

Професійний астролог Наталя Анісімова на своїй сторінці в Instagram поділилася гороскопом на наступний тиждень.

Тиждень з ранку розпочнеться з місячного затемнення. За словами експерта, з 21 по 27 січня зірки рекомендують знакам Зодіаку дотримуватися внутрішнього спокою і не реагувати на провокації.

"Якщо вас хтось намагається дістати, то вдих-видих і мантра: "Мій розум спокійний, я відчуваю гармонію і внутрішню силу". А тепер повторіть самостійно для закріплення матеріалу", - рекомендує Анісімова.

За словами Наталії, понеділок закриває коридор затемнень, але все ж вплив затемнених вібрацій ми будемо відчувати ще 2 тижні до молодика. Тому пускатися вже у вівторок у всі тяжкі не рекомендується.

Дотримуйтесь внутрішього спокою: гороскоп на тижденьІлюстративне фото (pixabay)

Перша половина тижня травмонебезпечною і досить конфліктна. Не рекомендується планувати на цей час важливі поїздки і з'ясування стосунків. Спорт в цей час потрібен вкрай помірний.

У першій половині тижня можуть проявитися нервові розлади і захворювання, пов'язані з нервовою системою. Бережіть себе.

Для покупки авто і техніки перша половина тижня не підходить.

Зате тиждень сприятлива для інтелектуальної діяльності. Асторолог реекомендует зараз всі активно прописати, прорахувати, продумати. Можуть приходити геніальні ідеї.

Також цей тиждень продовжує триматися аспект Венера з Марсом, Юпітером, Нептуном. А це означає, що феромони витають в повітрі і підвищують градус сексуальності і романтизму. Усі, хто ще без другої половинки, користуйтеся цим шансом!

Тиждень також досить хороша для працівників сфери дизайну, краси і кондитерських і для тих, хто відкриває бізнес в даних сферах.

Раніше ми публікували гороскоп удачі для всіх знаків Зодіаку.

До речі, рекомендуємо звернути увагу на правила поведінки, якими не варто нехтувати під час коридору затемнень в січні.

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