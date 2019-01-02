Следите за словами: что принесет солнечное затмение 6 января

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Астролог рассказала, чего следует опасаться в этот период и как вести себя

Солнечное затмение, которое ожидается 6 января 2019 года, может круто повернуть судьбу человека, но в этот период стоит знать, как правильно вести себя, что предпринимать, а чего не делать, чтобы перемены пошли на пользу. Об этом на странице в Instagram рассказала профессиональный астролог Наталья Анисимова.

Затмение начнется в ночь с 5 на 6 января. Его старт припадает на 03.34 утра 6 января, пик – на 5.41, а спад – на 7.48.

Эксперт объяснила, что боятся этого явления не стоит, ведь затмения проявляют то, что есть в каждом из нас, открывая наши «кармические ящики».

"Затмения влияют на всех, но у каждого из нас есть свое затмение, после которого судьба может резко измениться", - предупредила Наталья.

Специалист отметила, что затмение происходит в знаке Козерога, а Луна в это время будет в слабом для себя положении.

"Это говорит о повышенной тревожности внутри и невозможности проявить свои эмоции снаружи. Возможны переживания на тему профессиональной реализации, карьеры", - предостерегла астролог.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

А вот то, что точка затмения зажата Сатурном и Плутоном может заставить некоторых представителей зодиакальных знаков подчиняться условиям извне, не оставляя им выбора. Поэтому, по словам Анисимовой, лучше не выяснять отношения с руководством и не вступать с ним в споры.

"Управитель затмения - Сатурн намекает, что он наведёт порядок в нашей жизни и очистит её от излишеств. Настоятельно рекомендую не давать напрасных обещаний сейчас, не подводить других, не давать в долг и не брать кредитов. Это всё может иметь последствия", - подчеркнула эксперт.

Как заявила специалист, Сатурн и точка затмения тесно взаимодействуют с Нептуном, который на низшем уровне позиционируется, как планета иллюзий и обманов, но на высшем отвечает за духовный поиск и милосердие. Поэтому, говорит астролог, следует освоить второе, чтобы не ощутить на себе первое.

"Меркурий (речь, мысли) напряжен Марсом (агрессия, оружие). Следите за своими словами, иначе можно легко ввязаться в спор или во вражду. Конфликты, начатые вблизи затмения, могут развиваться длительное время и не поддаваться контролю", - резюмировала Наталья.

Астролог предупредила, что человек вполне может не ощутить в этот период влияния затмения на свою судьбу, но стоит помнить, что окончательные итоги начавшихся процессов будут хорошо видны ближе к сентябрю.

Напомним, что тем, кто хочет знать об изменениях в доходах, стоит изучить финансовый гороскоп на 2019 год.

К слову, в преддверии каскада затмений рекомендуется узнать, что ждет все знаки 2 и 3 января, а также прислушаться к своим ощущениям в этот период.

Ранее мы публиковали энергетический астрологический прогноз для зодиакальных знаков на текущий 2019 год.