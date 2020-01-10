Из сердца вон: фигуры Меган Маркл и принца Гарри исчезли из королевского уголка музея мадам Тюссо в Лондоне

Решение скандальных Меган Маркл и принца Гарри отказаться от королевских обязанностей и “жить спокойной жизнью” вдалеке от дворца далось непросто не только самой монаршей семье, но и общественности. Жители Великобритании, несмотря на забавные мемы в сети, остро и даже болезненно отреагировали на заявление герцогов Сассекских. Как результат, соответствующие “санкции” не заставили себя ждать. Даже всемирно известный музей восковых фигур в Лондоне (музей мадам Тюссо) радикально отреагировал на заявление Меган и Гарри, убрав их фигуры из экспозиции королевской семьи.

Именно с 9 января фигуры Меган Маркл и принца Гарри, по заявлению администрации музея, больше не будут демонстрироваться в “уголке” королевской семьи. И все же дирекция музея подчеркивает, что фигуры герцогов Сассекских - одни из самых популярных в музее мадам Тюссо. Поэтому полностью “выводить их в архив” не планируют. Они остануться частью общей экспоцизии музея, но подальше от других членов монаршей семьи.

“Фигуры Меган и Гарри останутся в музее. Пока что мы ожидаем, что им принесет следующая глава их жизни”, - говорит директор музея мадам Тюссо Стив Дэвис изданию ТАСС.

“Вместе с остальным миром мы реагируем на вызвавшие удивление новости о том, что Меган Маркл и принц Гарри отойдут от исполнения обязанностей старших членов королевской семьи”, - дополнил Стив Дэвис.

Восковые фигуры Меган Маркл и принца Гарри (фото: instagram.com/madametussauds)

Отметим, что восковые фигуры Меган и Гарри заняли свое почетное место в королевской экспозиции в мае 2018 года - как раз в преддверии их свадьбы (состоялась 19 мая). Забавно, что летом 2019 с фигурой Меган произошел конфуз. На некоторое время ее “отлучили” от монаршей семьи и поместили рядом с другой плеядой актеров и представителей шоуз-биза: Томом Харди, четой Бекхэм и ее подругой актрисой Приянкой Чопрой.

Тогда дирекция музея объяснила, что таким образом хотели показать независимость Меган Маркл от решений и вообще жизни королевской семьи. Все же Меган все время нарушала монаршие традиции.

“Мы же хотели отразить независимый статус Меган Маркл, чем собственно она и привлекательна для публики. Мы поселили ее здесь не навсегда, просто даем ей на время почувствовать себя в своей среде”, - сообщила тогда администрация музей.

Восковые фигуры Кейт Миддлтон и принца Уильяма, а также принцессы Дианы (фото: instagram.com/madametussauds)

Вся королевская семья Великоритании (фото: instagram.com/madametussauds)

Напомним, что о решении Меган и Гарри отказаться от полномочий королевской семьи стало известно 8 января. Это решение стало полной неожиданностью для королевы Елизавета II и отца принца Гарри - принца Чарльза. И бабушка, и отец просили Гарри не торопиться и хорошо обдумать последствия такого серьезного шага. А также не спешить с заявлением и предоставить его общественности хотя бы через несколько дней. Однако Меган и Гарри сделали по-своему. Как результат скандальная пара испортила празднование дня рождения Кейт Миддлтон (9 января). Все королевская семья была вынуждена собраться на экстренное совещание, из-за чего какие-либо мероприятия по празднованию 38-летия герцогини Кембриджской были отменены.