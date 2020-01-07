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Меган Маркл совершила первый выход в свет 2020 в изысканном образе нюдовых оттенков

Lite » Стиль жизни 07.01.2020 - 21:58
Меган Маркл совершила первый выход в свет 2020 в изысканном образе нюдовых оттенков
Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Герцогиня Сассекская отдала предпочтение аутфиту от деморатичного испанского бренда

Меган Маркл и принц Гарри два месяца отдыхали в Канаде на острове Ванкувер, где сняли дом и наслаждались уединением и семейным уютом вместе с сыном Арчи. Теперь же пришло время вернуться к своим королевским обязанностям, и монаршая чета поспешила в Англию. Первым выходом в свет герцога и герцогини Сассекских встал визит в Canada House – дипломатическое представительство Канады в Лондоне.

Жена принца Гарри появилась на людях в довольно демократичном аутфите. Герцогиния Сассекская предпочла изысканный образ в благородных нюдово-коричневых тонах. Меган Маркл надела классическое пальто оттенка "кэмел" от британского бренда Reiss, стоимостью 375 фунтов (около 10 800 грн.), водолазку (50 фунтов, около 1500 грн.) и сатиновую юбку миди (90 фунтов, около 2 800 грн.) из коллекции демократичного испанского бренда Massimo Dutti. Она дополнила образ замшевыми туфлями-лодочками терракотового оттенка от Jimmy Choo.

Меган Маркл совершила первый выход в свет 2020 в изысканном образе нюдовых оттенков

Скриншот фото (instagram.com/sussexstylewatch)

В качестве украшений - утонченный и изысканный браслет от ювелирного бренда Kismet, цена которого составляет около 540 долларов.

Меган Маркл отдала предпочтение максимально естественному макияжу в нюдовых тонах и объемной укладке с распущенными волосами.

Своим визитом герцог и герцогиня Сассекские хотели поблагодарить сотрудников Canada House зпа теплое канадское гостеприимство и поддержку, которую монаршая чета получила во время недавней поездки в страну.

Ранее стало известно о намерениях и планахи принца Гарри и Меган Маркл на 2020 год, а также о возможном пополнении в королевском семье.

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