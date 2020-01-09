Megxit: Меган Маркл и принц Гарри "обросли" смешными мемами по поводу ухода из королевской семьи

В сети создали десятки забавных мемов
Меган Маркл и принц Гарри безапелляционно стали ключевыми ньюсмейкерами этого месяца. Даже больше - если и не всего года. Новость о решении герцогов Сассекский отлучиться и снять с себя полномочия высокопоставленной королевской семьи вызвало немалый резонанс в британском обществе. Кардинальный шаг Меган и Гарри удивил не только поклонников монаршего двора, но также стал полной неожиданностью для других членов королевской семьи и непосредственно для Елизаветы II. Отмечается, что Ее Величество была не в курсе решения своего внука и его жены. Более того, Елизавета II крайне разочарована планами младшего внука на полность самостоятельную жизнь.
Безусловно, такая новость не могла пройти незамеченной в соцсети. Пользователи Твиттера спешат острить на эту тему создавая десятки забавных мемов в час. Кроме того, в сети twitter уже “гуляют” хештеги #Sussexit и #Megxit - так пользователи сети обыграли другую резонансную тему для Британии - Brexit. Напомним, что Brexit (Брексит) выход Великобритании из Европейского Союза и связанный с ним политический процесс. Ожидается, что Великобритания покинет Европейский союз 31 января 2020 года. Но, похоже, “выход” Меган Маркл и принца Гарри из королевской семьи станет самой обсуждаемой новостью в Британии на ближайшее время.
Пользователям понадобилось меньше суток, чтобы заполнить смешными мемами соцсети. Многие шутят, мол наконец-то Меган Маркл достанется роль в популярном сериале “Корона” И Меган сыграет в нем саму себя… Редакция LITE предлагаем рассмотреть самые смешные и забавные мемы “от Меган и Гарри”.
Meghan and Prince Harry walking out the palace like... pic.twitter.com/eG570Unr3c— Global Grind (@GlobalGrind) January 8, 2020
Вариант №1
Meghan Markle and Prince Harry leaving the royal palace pic.twitter.com/QLcZrgfbco— c (@chuuzus) January 8, 2020
Вариант №2
So, just six months in, Boris Johnson has made the country SO toxic even members of the actual monarchy are leaving...— The Prole Star (@TheProleStar) January 9, 2020
Wish the rest of us could escape Tory Britain so easily.
Get #Megxit Done #HarryandMeghan pic.twitter.com/gKasAz80wj
"Бум"
How's Harry going to get a real job without a last name though? #Megxit pic.twitter.com/wx84j2xmxF— Jeremy Dickey (@JeremyDDickey) January 8, 2020
leaked footage of meghan markle @ the royal family right now #megxit pic.twitter.com/jyNWufcZ1P— seb (@sitheternaI) January 8, 2020
Напомним, сегодня, 9 января, Кейт Миддлтон отмечает день рождения. Герцогине Кембриджской исполнилось 38 лет.