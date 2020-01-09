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#Megxit: Меган Маркл и принц Гарри "обросли" смешными мемами по поводу ухода из королевской семьи

Lite » Стиль жизни 09.01.2020 - 13:56
#Megxit: Меган Маркл и принц Гарри "обросли" смешными мемами по поводу ухода из королевской семьи
#Megxit (коллаж: соцсети)

В сети создали десятки забавных мемов

Меган Маркл и принц Гарри безапелляционно стали ключевыми ньюсмейкерами этого месяца. Даже больше - если и не всего года. Новость о решении герцогов Сассекский отлучиться и снять с себя полномочия высокопоставленной королевской семьи вызвало немалый резонанс в британском обществе. Кардинальный шаг Меган и Гарри удивил не только поклонников монаршего двора, но также стал полной неожиданностью для других членов королевской семьи и непосредственно для Елизаветы II. Отмечается, что Ее Величество была не в курсе решения своего внука и его жены. Более того, Елизавета II крайне разочарована планами младшего внука на полность самостоятельную жизнь.

Безусловно, такая новость не могла пройти незамеченной в соцсети. Пользователи Твиттера спешат острить на эту тему создавая десятки забавных мемов в час. Кроме того, в сети twitter уже “гуляют” хештеги #Sussexit и #Megxit - так пользователи сети обыграли другую резонансную тему для Британии - Brexit. Напомним, что Brexit (Брексит) выход Великобритании из Европейского Союза и связанный с ним политический процесс. Ожидается, что Великобритания покинет Европейский союз 31 января 2020 года. Но, похоже, “выход” Меган Маркл и принца Гарри из королевской семьи станет самой обсуждаемой новостью в Британии на ближайшее время.

Пользователям понадобилось меньше суток, чтобы заполнить смешными мемами соцсети. Многие шутят, мол наконец-то Меган Маркл достанется роль в популярном сериале “Корона” И Меган сыграет в нем саму себя… Редакция LITE предлагаем рассмотреть самые смешные и забавные мемы “от Меган и Гарри”.

  • Вот так Меган и Гарри "будут выглядеть" в роли среднестатистической семьи:

#Megxit: Меган Маркл и принц Гарри &quot;обросли&quot; смешными мемами по поводу ухода из королевской семьи

  • Как же без шутки о том, что "35-летний мальчик" наконец переехал от родителей?!

#Megxit: Меган Маркл и принц Гарри &quot;обросли&quot; смешными мемами по поводу ухода из королевской семьи

  • А вот так Меган и Гарри должны покинуть дворец:

Вариант №1

Вариант №2

  • "Она смогла"

#Megxit: Меган Маркл и принц Гарри &quot;обросли&quot; смешными мемами по поводу ухода из королевской семьи

  • И для королевы это был шок

"Бум"

  • Но теперь вопрос - как принц Гарри планирует устроиться на работу без фамилии?
  • Вот такими видят Меган Маркл и принц Гарри, когда они переедут жить в Канаду

#Megxit: Меган Маркл и принц Гарри &quot;обросли&quot; смешными мемами по поводу ухода из королевской семьи

  • Из королевской семьи просочились "кадры с Меган Маркл"))
  • Кстати, а ведь теперь Меган и Гарри смогут постить что-либо в Instagram, никого не предупреждая об этом.

#Megxit: Меган Маркл и принц Гарри &quot;обросли&quot; смешными мемами по поводу ухода из королевской семьи

Напомним, сегодня, 9 января, Кейт Миддлтон отмечает день рождения. Герцогине Кембриджской исполнилось 38 лет.

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