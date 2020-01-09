Megxit: Меган Маркл и принц Гарри "обросли" смешными мемами по поводу ухода из королевской семьи

#Megxit (коллаж: соцсети)

В сети создали десятки забавных мемов

Меган Маркл и принц Гарри безапелляционно стали ключевыми ньюсмейкерами этого месяца. Даже больше - если и не всего года. Новость о решении герцогов Сассекский отлучиться и снять с себя полномочия высокопоставленной королевской семьи вызвало немалый резонанс в британском обществе. Кардинальный шаг Меган и Гарри удивил не только поклонников монаршего двора, но также стал полной неожиданностью для других членов королевской семьи и непосредственно для Елизаветы II. Отмечается, что Ее Величество была не в курсе решения своего внука и его жены. Более того, Елизавета II крайне разочарована планами младшего внука на полность самостоятельную жизнь.

Безусловно, такая новость не могла пройти незамеченной в соцсети. Пользователи Твиттера спешат острить на эту тему создавая десятки забавных мемов в час. Кроме того, в сети twitter уже “гуляют” хештеги #Sussexit и #Megxit - так пользователи сети обыграли другую резонансную тему для Британии - Brexit. Напомним, что Brexit (Брексит) выход Великобритании из Европейского Союза и связанный с ним политический процесс. Ожидается, что Великобритания покинет Европейский союз 31 января 2020 года. Но, похоже, “выход” Меган Маркл и принца Гарри из королевской семьи станет самой обсуждаемой новостью в Британии на ближайшее время.

Пользователям понадобилось меньше суток, чтобы заполнить смешными мемами соцсети. Многие шутят, мол наконец-то Меган Маркл достанется роль в популярном сериале “Корона” И Меган сыграет в нем саму себя… Редакция LITE предлагаем рассмотреть самые смешные и забавные мемы “от Меган и Гарри”.

Вот так Меган и Гарри "будут выглядеть" в роли среднестатистической семьи:

Как же без шутки о том, что "35-летний мальчик" наконец переехал от родителей?!

А вот так Меган и Гарри должны покинуть дворец:

Meghan and Prince Harry walking out the palace like... pic.twitter.com/eG570Unr3c — Global Grind (@GlobalGrind) January 8, 2020

Вариант №1

Meghan Markle and Prince Harry leaving the royal palace pic.twitter.com/QLcZrgfbco — c (@chuuzus) January 8, 2020

Вариант №2

"Она смогла"

И для королевы это был шок

So, just six months in, Boris Johnson has made the country SO toxic even members of the actual monarchy are leaving...

Wish the rest of us could escape Tory Britain so easily.

Get #Megxit Done #HarryandMeghan pic.twitter.com/gKasAz80wj — The Prole Star (@TheProleStar) January 9, 2020

"Бум"

Но теперь вопрос - как принц Гарри планирует устроиться на работу без фамилии?

How's Harry going to get a real job without a last name though? #Megxit pic.twitter.com/wx84j2xmxF — Jeremy Dickey (@JeremyDDickey) January 8, 2020

Вот такими видят Меган Маркл и принц Гарри, когда они переедут жить в Канаду

Из королевской семьи просочились "кадры с Меган Маркл"))

leaked footage of meghan markle @ the royal family right now #megxit pic.twitter.com/jyNWufcZ1P — seb (@sitheternaI) January 8, 2020

Кстати, а ведь теперь Меган и Гарри смогут постить что-либо в Instagram, никого не предупреждая об этом.

Напомним, сегодня, 9 января, Кейт Миддлтон отмечает день рождения. Герцогине Кембриджской исполнилось 38 лет.