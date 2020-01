Megxit: Меган Маркл и принц Гарри "обросли" смешными мемами по поводу ухода из королевской семьи

В сети создали десятки забавных мемов

Меган Маркл и принц Гарри безапелляционно стали ключевыми ньюсмейкерами этого месяца. Даже больше - если и не всего года. Новость о решении герцогов Сассекский отлучиться и снять с себя полномочия высокопоставленной королевской семьи вызвало немалый резонанс в британском обществе. Кардинальный шаг Меган и Гарри удивил не только поклонников монаршего двора, но также стал полной неожиданностью для других членов королевской семьи и непосредственно для Елизаветы II. Отмечается, что Ее Величество была не в курсе решения своего внука и его жены. Более того, Елизавета II крайне разочарована планами младшего внука на полность самостоятельную жизнь.

Безусловно, такая новость не могла пройти незамеченной в соцсети. Пользователи Твиттера спешат острить на эту тему создавая десятки забавных мемов в час. Кроме того, в сети twitter уже “гуляют” хештеги #Sussexit и #Megxit - так пользователи сети обыграли другую резонансную тему для Британии - Brexit. Напомним, что Brexit (Брексит) выход Великобритании из Европейского Союза и связанный с ним политический процесс. Ожидается, что Великобритания покинет Европейский союз 31 января 2020 года. Но, похоже, “выход” Меган Маркл и принца Гарри из королевской семьи станет самой обсуждаемой новостью в Британии на ближайшее время.

Пользователям понадобилось меньше суток, чтобы заполнить смешными мемами соцсети. Многие шутят, мол наконец-то Меган Маркл достанется роль в популярном сериале “Корона” И Меган сыграет в нем саму себя… Редакция LITE предлагаем рассмотреть самые смешные и забавные мемы “от Меган и Гарри”.

Вариант №1

Вариант №2

So, just six months in, Boris Johnson has made the country SO toxic even members of the actual monarchy are leaving...

Wish the rest of us could escape Tory Britain so easily.

Get #Megxit Done #HarryandMeghan pic.twitter.com/gKasAz80wj