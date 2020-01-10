З серця геть: фігури Меган Маркл і принца Гаррі зникли з королівського куточка музею мадам Тюссо в Лондоні

Рішення скандальних Меган Маркл і принца Гаррі відмовитися від королівських обов'язків і "жити спокійним життям" далеко від палацу далося непросто не тільки самій монаршій сім'ї, але й громадськості. Жителі Великобританії, незважаючи на кумедні меми в мережі, гостро і навіть болісно відреагували на заяву герцогів Сассекських. Як результат, відповідні "санкції" не змусили себе чекати. Навіть всесвітньо відомий музей воскових фігур у Лондоні (музей мадам Тюссо) радикально відреагував на заяву Меган і Гаррі, прибравши їх фігури з експозиції королівської сім'ї.

Саме з 9 січня фігури Меган Маркл і принца Гаррі, за заявою адміністрації музею, більше не будуть демонструватися в "куточку" королівської сім'ї. І все ж дирекція музею підкреслює, що фігури герцогів Сассекських - одні з найпопулярніших в музеї мадам Тюссо. Тому повністю "виводити їх в архів" не планують. Вони залишаться частиною загальної экспоцизии музею, але подалі від інших членів монаршої родини.

“Фігури Меган і Гаррі залишаться в музеї. Поки що ми очікуємо, що їм принесе наступна глава їх життя", - говорить директор музею мадам Тюссо Стів Девіс виданню ТАСС.

"Разом з іншим світом ми реагуємо на новини про те, що Меган Маркл і принц Гаррі відійдуть від виконання обов'язків старших членів королівської сім'ї", - доповнив Стів Девіс.

Воскові фігури Меган Маркл і принца Гаррі (фото: instagram.com/madametussauds)

Зазначимо, що воскові фігури Меган і Гаррі зайняли своє почесне місце в королівській експозиції в травні 2018 року - якраз напередодні весілля (відбулося 19 травня). Забавно, що влітку 2019 з фігурою Меган стався конфуз. На деякий час її "відлучили" від монаршої сім'ї і помістили поряд з іншою плеядою акторів і представників шоуз-бізу: Томом Харді, подружжям Бекхем і її подругою актрисою Пріянкою Чопрою.

Тоді дирекція музею пояснила, що таким чином хотіли показати незалежність Меган Маркл від рішень і взагалі життя королівської сім'ї. Все ж Меган весь час порушувала монарші традиції.

“Ми ж хотіли відобразити незалежний статус Меган Маркл, чим власне вона і приваблива для публіки. Ми поселили її тут не назавжди, просто даємо їй час відчути себе у своєму середовищі", - повідомила тоді адміністрація музей.

Воскові фігури Кейт Міддлтон і принца Вільяма, а також принцеси Діани (фото: instagram.com/madametussauds)

Вся королівська родина Великобританії (фото: instagram.com/madametussauds)

Нагадаємо, що про рішення Меган і Гаррі відмовитися від повноважень королівської сім'ї стало відомо 8 січня. Це рішення стало повною несподіванкою для королеви Єлизавета II і батька принца Гаррі - принца Чарльза. І бабуся, і батько Гаррі просили не поспішати і добре обміркувати наслідки такого серйозного кроку. А також не поспішати із заявою та надати її громадськості хоча б через кілька днів. Однак Меган і Гаррі зробили по-своєму. Як результат скандальна пара зіпсувала святкування дня народження Кейт Міддлтон (9 січня). Вся королівська сім'я змушена була зібратися на екстрену нараду, через що будь-які заходи з відзначення 38-річчя герцогині Кембриджської були скасовані.