Не рискуйте понапрасну и будьте осторожны: женский гороскоп с 8 по 14 ноября

Овен

Поставьте себе на этой неделе высокую планку и много работайте. У вас есть шанс совершить огромный прорыв в любом направлении, которое требует больших нагрузок и усилий. Возможно, результат не дотянет немного до ваших ожиданий. Но в ближайшем будущем вы поймете, что результата вам хватит до нового года.

Телец

Неделя будет странная и мистическая. Ожидаются резкие перепады настроения, потоки противоречивой информации. Постарайтесь не строить планы, так как события будут слишком быстро меняться даже в течение дня. Повезет на этой неделе тем, кто трудится в финансовой сфере и оперирует большими суммами денег.

Близнецы

Ваша сила и энергия могут стать источниками опасности в ближайшие дни. Заряды будут управлять вами так, что вам захочется воздействовать на людей словом или делом. Однако есть риск, что ваши порывы принимать адекватно не смогут и в вашу сторону полетят протесты, и агрессивная энергия полетит вам в ответ на ваше добро.

Рак

Вам грозит вялотекущая депрессия из-за того, что вы столкнетесь с депрессией, обманом или сплетнями. В начале недели возможно разочарование в близких людях и в окружающей действительности. И это скажется на производительности. Постарайтесь полноценно отдохнуть в конце недели.

Лев

Неделя окажется спокойной и размеренной, старайтесь не торопиться и довольствоваться тем, что у вас есть. Не пытайтесь быть первой, не обгоняйте, хорошо думайте прежде, чем говорить или поступать. Получайте удовольствие от того, что происходит. Разберите завалы в шкафу и комодах – возможно, найдете что-то особенное.

Дева

Воспользуйтесь новыми возможностями и создавайте что-то необычное не только для себя, но и для других. Вам придется на этой неделе взять ряд обязательств на себя и в среду вам могут предложить новый пост. А вот ближе к выходным удача будет не так благосклонна - могут быть ошибки в понимании других людей. Выполняйте свои обещания и не опаздывайте на встречи – тогда удача снова вернется.

Весы

Неделя пройдет в разъездах, командировках, путешествиях, встречах на вокзалах и аэропортах. Если вы не планируете никуда ехать, то вам придется кого-то провожать или встречать. Удачными станут мероприятия, которые связанны с учебой и педагогикой. Учитесь на чужих ошибках и передавайте свой опыт следующим поколениям.

Скорпион

Ваши близкие на этой неделе станут причиной бурных страстей – и по поводу, и без. Конфликты могут вспыхнуть по любому поводу – из-за бытовых мелочей, из-за недопонимания, из-за несхожести во вкусах или мнениях. Любая мелочь будет выводить вас из равновесия и грозит стать причиной бурного скандала, который затянется на пару дней.

Стрелец

Расположение планет в ближайшее время складывается для Стрельцов необычно и интересно. Это может подарить знакомство с меценатом или покровителем, или же поклонником вашего таланта. Важными станут ваши связи и умение ими пользоваться. Выйти из сложных ситуаций вам помогут новые знакомства и вовлечение в ваш круг как можно больше единомышленников – от дальних родственников до новых знакомых.

Козерог

Вас на этой неделе будет сопровождать любовь, свобода и раскованность. Можете удивить своих друзей и врагов своими неожиданными чувствами, новым имиджем, новой прической и новыми ароматами. Ваша задача в ближайшие дни – выглядеть и вести себя не так, как всегда. Боритесь с собственными стереотипами и удивляйте.

Водолей

Карьера на этой неделе выйдет на первое место – постарайтесь вырваться вперед, заработать новые очки, обогнать конкурентов. Работоспособность поможет вам выделиться. Можете забыть о температуре, недосыпе, проблемах с домашними или родителями – это поможет легко преуспеть на работе. Чем меньше у вас будет свободного времени, тем больше будет шансов преуспеть.

Рыбы

Есть все шансы на этой неделе решить сложные задачи из долгого ящика. Больше общайтесь и не отказывайтесь от помощи друзей и коллег по работе. В конце недели это поможет вам пойти вверх по карьерной лестнице и получить приятные моменты в личной жизни.