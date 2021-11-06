Не ризикуйте даремно і будьте обережні: жіночий гороскоп з 8 по 14 листопада

Овен

Поставте собі на цьому тижні високу планку і багато працюйте. У вас є шанс зробити величезний прорив в будь-якому напрямку, який вимагає великих навантажень і зусиль. Можливо, результат не дотягне трохи до ваших очікувань. Але в найближчому майбутньому ви зрозумієте, що результату вам вистачить до нового року.

Телець

Тиждень буде дивний і містичний. Очікуються різкі перепади настрою, потоки суперечливої інформації. Постарайтеся не будувати плани, оскільки події будуть занадто швидко змінюватися навіть протягом дня. Пощастить цього тижня тим, хто працює у фінансовій сфері та оперує великими сумами грошей.

Близнюки

Ваша сила та енергія можуть стати джерелами небезпеки найближчими днями. Заряди будуть керувати вами так, що вам захочеться впливати на людей словом або ділом. Однак є ризик, що ваші пориви приймати адекватно не зможуть і в вашу сторону полетять протести, і агресивна енергія полетить вам у відповідь на ваше добро.

Рак

Вам загрожує уповільнена депресія через те, що ви зіткнетеся з депресією, обманом або плітками. На початку тижня можливе розчарування в близьких людях і в навколишній дійсності. І це позначиться на продуктивності. Постарайтеся повноцінно відпочити в кінці тижня.

Лев

Тиждень виявиться спокійним і розміреним, намагайтеся не поспішати та задовольнятися тим, що у вас є. Не намагайтеся бути першою, не обганяйте, добре думайте перш ніж говорити або чинити. Отримуйте задоволення від того, що відбувається. Розберіть завали в шафі та комодах – можливо, знайдете щось особливе.

Діва

Скористайтеся новими можливостями та створюйте щось незвичайне не тільки для себе, але і для інших. Вам доведеться на цьому тижні взяти ряд зобов'язань на себе і в середу вам можуть запропонувати новий пост. А ось ближче до вихідних удача буде не так прихильна - можуть бути помилки в розумінні інших людей. Виконуйте свої обіцянки та не спізнюйтеся на зустрічі – тоді удача знову повернеться.

Терези

Тиждень пройде в роз'їздах, відрядженнях, подорожах, зустрічах на вокзалах і аеропортах. Якщо ви не плануєте нікуди їхати, то вам доведеться когось проводжати або зустрічати. Вдалими стануть заходи, які пов'язані з навчанням і педагогікою. Вчіться на чужих помилках і передавайте свій досвід наступним поколінням.

Скорпіон

Ваші близькі на цьому тижні стануть причиною бурхливих пристрастей - і з приводу, і без. Конфлікти можуть спалахнути з будь-якого приводу - через побутові дрібниці, через непорозуміння, через несхожість у смаках або думках. Будь-яка дрібниця буде виводити вас з рівноваги та загрожує стати причиною бурхливого скандалу, який затягнеться на пару днів.

Стрілець

Розташування планет найближчим часом складається для Стрільців незвично і цікаво. Це може подарувати знайомство з меценатом або покровителем, або ж шанувальником вашого таланту. Важливими стануть ваші зв'язки та вміння ними користуватися. Вийти зі складних ситуацій вам допоможуть нові знайомства і залучення до вашого кола якомога більше однодумців – від далеких родичів до нових знайомих.

Козоріг

Вас на цьому тижні буде супроводжувати любов, свобода і розкутість. Можете здивувати своїх друзів і ворогів своїми несподіваними почуттями, новим іміджем, новою зачіскою і новими ароматами. Ваше завдання найближчими днями - виглядати та поводитися не так, як завжди. Боріться з власними стереотипами та дивуйте.

Водолій

Кар'єра на цьому тижні вийде на перше місце – постарайтеся вирватися вперед, заробити нові очки, обігнати конкурентів. Працездатність допоможе вам виділитися. Можете забути про температуру, недосип, проблеми з домашніми або батьками – це допоможе легко досягти успіху на роботі. Чим менше у вас буде вільного часу, тим більше буде шансів досягти успіху.

Риби

Є всі шанси на цьому тижні вирішити складні завдання з довгого ящика. Більше спілкуйтеся і не відмовляйтеся від допомоги друзів і колег по роботі. В кінці тижня це допоможе вам піти вгору по кар'єрних сходах і отримати приємні моменти в особистому житті.