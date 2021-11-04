Черный Тигр принесет кардинальные перемены этим избранным знакам Зодиака в 2022 году

Гороскоп 2022 расскажет нам про четыре знака Зодиака, которые по мнению астролога, будут купаться в удаче и везении в наступающем новом году. Он будет проходить под знаком Черного Водяного Тигра - животного, которое станет тотемным для этих счастливчиков, подарив им кардинальные перемены.

Овен

По мнению астролога, Овну повезет больше всех в году Тигра. При этом вам следует умерить пыл, укротить свой горячий нрав и научиться идти на компромиссы. Тогда перед вами откроются новые перспективы на работе, а самые активные смогут значительно увеличить свой доход.

Телец

Тельцам будет везти практически во всем. Астролог рекомендует людям данного знака не бояться принимать решений, ведь любое движение - вклад в ваше будущее. Некоторые смогут обрести личное счастье, пережив расставание с партнером, с которым давно не по пути, и встретить нового человека. А кое-кто сможет сменить работу на более перспективную.

Рак

Представителей этого знака ждет крайне насыщенный год, полный перемен и приятных сюрпризов. Но есть условие - вам следует быть энергичными, торопиться, чтобы везде успеть. А вот на создание семьи, если вы одиноки, рассчитывать пока не стоит, но плюсы есть - расставания помогут лучше понять себя и выстроить новые цели.

Весы

Год Тигра станет для Весов очень напряженным, но это неплохо. Если вы родились под данным знаком, вас ждет новый уровень жизни. Некоторые смогут сменить место жительства на лучшее, кого-то ждут полезные для карьеры знакомства или же смена рода деятельности.