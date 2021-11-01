Гороскоп на ноябрь 2021 для каждого знака Зодиака: что изменится для нас в любви, деньгах и карьере

Гороскоп на ноябрь 2021 расскажет каждому из знаков Зодиака, что их ждет в последний месяц осени в делах любовных, карьерных и финансовых. Какие проблемы могут возникнуть, неприятности со здоровьем, в чем сильно повезет, а в чем - не очень.

ОВЕН

По словам астролога, в деловой сфере у Овнов на первое место выйдут амбиции и их стремление подняться по карьерной лестнице. Звезды во всем благоприятствуют в данной сфере, а потому стоит обратить внимание на внедрение своих бизнес-планов, которые были созданы ранее. Некоторые препятствия на пути к движению вперед может создать Марс, но ваша целеустремленность и позитивный настрой на успех сделают свое, и вы однозначно добьетесь решения поставленных перед собой задач.

"По линии партнерства ожидается некий спад. Будьте готовы к кризису в отношениях, причиной которому будет ваша нетерпимость, крайняя радикализация собственного мнения и даже настрой на серьезный разрыв давно сложившихся отношений. Поэтому будьте осторожны в своих высказываниях, следите за лексикой и не давайте поводов к ревности со стороны второй половинки", - говорит Арина.

Во второй половине ноября будут вполне очевидны намерения Овнов ввязаться в какую-либо авантюру. Это касается и личной жизни, и бизнес-отношений.

"Не стоит кидаться в крайности, нужно хорошо взвесить все за и против - этого будет достаточно, чтобы понять, что стоит на кону и чем грозит ваша опрометчивость. Помните, что главное здесь - соблюдение законов. Особенно это касается офисных работников, связанных с юриспруденцией и финансами", - добавила эксперт.

Для творческих людей и представителей науки вполне вероятны дополнительные финансовые поступления, незапланированные ранее - возможно, гонорары за выполненные ранее труды. У тех, кто занимается интерьерным дизайном и хенд-мейд, профессиональных спортсменов и прочих представителей родственных профессий, в работе откроется "второе дыхание". Не нужно упускать при этом времени и лучше сразу создать позитивный настрой на эффективный результат - иногда, возможно, и в ущерб свободному времени.

ТЕЛЕЦ

По мнению астролога, вторая половина осени будет ознаменована удачным решением в плане недвижимости. Это могут быть самые разные варианты.

"Тот, кто давно ищет жилье, сможет наконец выгодно купить удачный вариант. Те, кто находится в поиске съемной квартиры, также будут полностью удовлетворены подвернувшимся предложением. Более этого, это очень хороший период для инвестиционных вложений в новострой либо в другие престижные объекты", - уверена астролог.

И у семейных Тельцов в ноябре 2021, и у холостяков на личном фронте складывается также все довольно неплохо. Любимый человек обязательно преподнесет какой-то неожиданный подарок - причем необязательно материального характера. Это может быть и очень хорошая новость, и сюрприз, связанный с родственниками. Для пребывающих в свободном поиске есть шанс найти именно того, кто вам больше всего подходит.

На работе все стабильно, но это не значит, что Тельцы в ноябре 2021 могут полностью расслабиться. Они должны быть очень осторожны при отправке электронных писем и сообщений.

"При подготовке сделки нужно крайне внимательно отнестись к мельчайшим деталям, так как недопонимание между партнерами может привести к финансовым потерям. Главный совет при этом - необходимо стараться максимально избегать любых споров - как с боссом, так и с подчиненными", - добавила Арина.

Здоровье в ноябре не подведет вас. Просто не забывайте о ежедневном кроссинге или просто о прогулках на свежем воздухе, и никакие проблемы для вас не будут страшны.

БЛИЗНЕЦЫ

По ее словам, деловая сторона Близнецов в ноябре 2021 показывает вполне удачное продвижение вперед. Люди, занятые в сфере аутсорсинга, получат много выгодных предложений от своих партнеров.

"Между подчиненными и вышестоящим руководством у вас складываются наиболее благоприятные для успешной работы отношения. Это удачное время для официальных и серьезных долгосрочных дел, связанных с чужими деньгами: сделок, обращения в банк, инвестиций", - рассказала Арина

Если у вас имеются в подчинении люди, то сейчас - самое время решиться на масштабирование и расширение штата, так как именно в этот период есть большие шансы найти самых ответственных и умных исполнителей.

Любовная линия также довольно успешна. Те, кто имеет длительные отношения, могут рассчитывать на предложение официально зарегистрировать брак.

"Одиночки могут встретить настоящую любовь, причем в самом неожиданном месте, вплоть до командировки в чужом городе. Звезды указывают на то, что ваш будущий партнер будет очень обеспеченным", - уверена астролог.

Арина Артуровна рекомендует уделить время своему хобби.

"Посмотрите на сайтах в инете, есть ли какая-либо перспектива того, что вы сможете выгодно реализовать то, что вы умеете делать руками. Вполне возможно, что в скором будущем такой формат досуга может стать для вас достойным вариантом дополнительного заработка. Один из возможных вариантов - вы сможете заработать на фрилансе или на организации праздников, получить приз в развлекательном конкурсе или же получите вознаграждение за создание эксклюзивной бижутерии", - добавила эксперт.

РАК

"Ноябрь 2021 - время деловых и коммерческих поездок для знака зодиака Рак. Нужные для вашего бизнеса финансы будут у других людей, и поэтому перед вами будет стоять цель привлечь этих людей в свою жизнь, наладить контакт с потенциальными деловыми партнерами, клиентами и заказчиками, провести сделки, расширить свою аудиторию", - уверена эксперт.

Несмотря на большую возложенную на них ответственность, удача будет сопутствовать Ракам везде. Все переговоры удачно трансформируются в выгодные деловые соглашения, что не может не понравиться вашему начальству. У вас могут появиться лучшие возможности для профессионального роста и продвижения по карьерной лестнице.

Однако, советует астролог, напряженный график может повысить уровень стресса: не забывайте отдыхать.

Семейные Раки будут вынуждены утрясать кое-какие дела, связанные с недвижимостью. У женщин подходящего возраста весьма высока вероятность наступления беременности. У тех, кто в поиске, наступит временное затишье.

"Планы по поводу романтических свиданий, новых знакомств и прочее будут давать сбой. Но огорчаться здесь не стоит – всему свое время. Если нет прорыва в этом сегменте, то лучше заняться спортом, чтобы избежать проблем со здоровьем", - добавила Арина.

Желательно уделить внимание поддержке своей иммунной системы. В этом смысле стоит изучить принципы правильного питания, не допускать переохлаждения организма, а также заниматься фитнесом, делать утренние пробежки, можно записаться на сеанс массажа, посетить бассейн.

ЛЕВ

В начале ноября 2021 Львы будут избавлены от финансовых проблем, но уже во второй половине у них ожидается горячая пора.

"Ожидается создание динамичной, требующей срочного внимания ситуации - большей частью выгодной. Однако в определенных ситуациях речь может идти о выходе из строя бытовой техники или домашнего оборудования", - говорит Арина.

На работе все будет проходить ровно и гладко – без взлетов и падений. Однако офисным Львам желательно постараться не допускать внутрикорпоративных интриг, так как они могут быть повернуты абсолютно не в пользу представителей этого знака.

Тем, у кого есть возможности, нужно задуматься о недвижимости - этот период наиболее благоприятный для представителей знака. Есть огромный шанс найти выгодный вариант, с хорошими соседями и отличными условиями проживания.

При этом переезд на новое место жительства лучше всего отложить до первой декады декабря. Также велика вероятность неожиданных доходов - в виде помощи от родственников или выигрыша приза в лотерее.

"В середине осени очень хороший потенциал для Львов в занятиях любимым делом. Посетите мастер-классы по рукоделию или готовке, сходите в кино или в театр - разрядка от повседневной рутины вам ни в коем случае не помешает", - добавила астролог.

ДЕВА

В рабочей сфере Девам нужно будет действовать максимально осторожно и взвешенно. Никаких новых "бизнесов" начинать не стоит, даже если имеется удачный, по-вашему мнению, бизнес-план.

"В этой ситуации лучше всего со стороны присмотреться, как похожие проекты выполняются другими. Кроме того, ноябрь - не самое удачное время и для разных финансовых операций на биржах", - говорит Арина.

Планетарные влияния будут положительными для вашей карьеры в течение всего месяца. Однако важно поддерживать теплые отношения со своими коллегами и бизнес-партнерами. Деловые люди могут заключать выгодные сделки в последние дни месяца.

Новой ступенькой для внутренней реализации может стать дополнительное образование. При этом оно может быть необязательно классическое, университетское. Весьма кстати будут современные онлайн-курсы по компьютерному дизайну, развивающему хобби и прочее - такой формат дает не только многое для понимания себя, но и неплохой доход в дальнейшем.

В личной жизни предвидится белая полоса удачи. Это время можно посвятить вечерним прогулкам по городу. Те, кто предпочитает вести активный способ жизни, может отправиться в путешествие к морю.

"Важен правильный настрой на романтический лад - в один из вечеров вполне вероятная встреча с человеком, который может стать вашей второй половинкой", - советует астролог.

Во второй декаде месяца рекомендовано приобретение полезных гаджетов, так что Девы могут реализовать давнее желание обновить свой планшет или купить более современную модель телефона.

Здоровье вас не подведет. Но если вы решили посетить SPA-салон или побаловать себя какими-либо водными процедурами, то вам следует принять особые меры предосторожности, поскольку сейчас велика вероятность подхватить инфекцию.

ВЕСЫ

По словам эксперта, в ноябре 2021 практичность и рациональный взгляд Весов дадут свою пользу в развитии бизнеса. Для людей из сферы консалтинга природная общительность и позитивная энергетика позволит заключить выгодную сделку или найти нового надежного компаньона.

"Тем не менее, удача в бизнес-делах не дает вам права расслабляться, так как законодательные вопросы по-прежнему требуют максимальной сосредоточенности и взвешенного подхода к решению базовых задач. Те, кто находится в среднем исполнительском звене, должны уделить внимание своим основным обязанностям. Малейшая погрешность и халатность по отношению к работе могут привести к крайне неприятным последствиям", - советует эксперт.

В плане ведения торговых операций, финансовых оборотов и прочих денежных сделок складывается максимально благоприятная ситуация. Владельцы авто могут заняться рестайлингом, а те, кто давно планировал сменить машину, могут заняться поисками подходящей модели уже сейчас.

Женской половине Весов рекомендовано заняться шопингом, так как до Нового года остается уже немного времени. В эти дни есть отличная возможность случайно найти в продаже эксклюзивную вещь для подарка по очень выгодной цене, которая порадует вашего близкого человека.

Для семейных Весов также наступает полоса взаимопонимания и прекрасных отношений. Звезды складываются так, что даже проявление небольшого неудовольствия со стороны второй половинки будет полностью нивелировано. Поэтому в ноябре наступает благоприятный период для совместного решения накопившихся проблем в позитивном для обеих сторон русле.

В плане финансовых доходов также все складывается хорошо. Помимо того, что на основном месте работы вас ждут хорошие премии, занятие хобби также принесут неожиданно дополнительные деньги. Это может быть продажа какой-то вещицы хенд-мейд, или фриланс в режиме онлайн, или просто вам вернут старые долги.

Что касается здоровья, то никаких патологий организма в ноябре 2021 для Весов не предвидится, кроме несложных ОРЗ или простуд. Однако следует уделить повышенное внимание мерам безопасности в плане занятий экстремальными видами спорта.

"Если есть такая возможность, то лучше будет отказаться от горного слалома, картинга и прочих увлечений. Займитесь треккингом или скандинавской ходьбой, которые принесут несомненную пользу для организма и обезопасят ваш активный досуг", - добавила Арина.

СКОРПИОН

По словам эксперта, третья декада осени для Скорпионов будет достаточно позитивной при правильном подходе к распределению своего рабочего времени. Для них наступает так называемый авральный период в бизнесе, когда при любых обстоятельствах им следует держать руку на пульсе жизни. В маркетинговом бизнесе этот период будет хорошим для разрешения финансовых и тесно связанных с ними старых проблем.

"Все спорные ситуации, которые назревали уже очень давно, нужно решать прямо сейчас. Кроме того, ноябрь - удачное время для создания инвестиционных проектов с партнерами, желающими вкладываться финансово в ваше дело. С уже имеющимися бизнес-партнерами можно заводить разговор о новом планировании, о развитии и изменении курса вашей компании", - уверена астролог.

В личном плане никаких проблем в общении с близкими и родными людьми не будет. Некоторым Скорпионам придется решать незначительные проблемы, при этом серьезная беседа будет самым хорошим выходом из такой ситуации.

Семейным лучше всего куда-нибудь сходить вместе с детьми и родителями- на городской праздник, фестиваль, прочее. У тех, кто находится в поиске второй половинки, в ноябре никаких серьезных подвижек в этом плане не предвидится. Скорее всего, здесь лучше будет разделить отношения и работу. Для некоторых Скорпионов есть смысл обратить внимание на тех, кто уже рядом с вами - на проверенных знакомых.

"Небольшой позитив в размеренную жизнь внесут небольшие приятные сюрпризы в виде мелких выигрышей. Отправляясь на шопинг, не стоит рассчитывать на большие скидки, но определенные акционные предложения вас все же могут заинтересовать. В 20-х числах месяца наступает благоприятное время для обновления старых девайсов", - добавила Арина.

По здоровью - также все ровно и стабильно, никаких проблем с организмом не предвидится. Во избежание рисков простуды уделите внимание зимнему гардеробу.

СТРЕЛЕЦ

Астролог рекомендует Стрельцам в ноябре уделить максимум внимания своему бизнес-проекту - наступает время для активного его продвижения. Нужно будет "объять необъятное", но Стрельцы справятся.

"Применяйте на полную свои способности финансового накопительства и холодного бесстрашия. При этом излишняя расчетливость и осторожность также не будут лишними. Ведь вы готовите широкомасштабную бизнес-идею, которая откроет мир инновационных технологий. Не забывайте о рисковых моментах своего бизнеса. Поэтому очень внимательно и бдительно отнеситесь ко всем финансовым и документационным вопросам, возникающим на протяжении всего ноября", - советует Арина Артуровна.

В романтическом плане этот месяц для знака зодиака Стрелец - период вдохновения и духовных практик. Помните, что любовь не терпит спешки, не нужно размениваться на первых встречных.

"Прислушайтесь к совету старого друга - вполне вероятно, что это сейчас именно то, что вам нужно. Те, кто состоит в браке, постарайтесь организовать для своей семьи отдых на пару дней - сейчас вам как никогда нужно побыть всем вместе", - добавила эксперт.

Стрельцы-интроверты имеют отличный потенциал для самореализации. Именно в ноябре для них открываются огромные возможности кардинально изменить свою жизнь. Кто-то, возможно, напишет музыку, кто-то создаст фэшн-аксессуар, а еще кто-то сможет придумать новую бизнес-идею. Главное при этом - следовать своему желанию делать что-то полезное для людей. Особенно эффективной будет работа, если вы соедините ее с отдыхом на природе. Отправьтесь в эко-кемпинг, на пару дней к морю или просто проведите уик-энд на даче.

В плане здоровья никаких потрясений для организма не будет. Если в ноябре и есть риск приболеть, то это связано в первую очередь с пессимистическим настроением.

КОЗЕРОГ

В ноябре Козероги, успешно занятые в бизнесе, могут смело продолжать строить амбициозные профессиональные планы. Достижения, которых вы добились в октябре, необходимо укреплять в этом месяце. Главное - вовремя сориентироваться в приоритетных делах.

"Дисциплинированность, скрупулезная преданность общему делу позволяет вести рабочие процессы более серьезным и рутинным способом. Для младших менеджеров есть отличная перспектива продвинуться по карьерной лестнице. Поэтому стоит подумать заранее об учебе - запишитесь на онлайн-курсы по маркетингу и дизайну", - считает астролог.

Для руководителей крупных компаний важно удерживать баланс в организации рабочего процесса. Умейте вовремя остановиться, если ваша бизнесовая ниша не приносит заметных результатов. Уделите внимание пересмотру бизнес-модели, чтобы получить возможность внедрить инновации в свое дело.

Романтических отношений в ноябре будет не так много, как хотят Козероги. Но те, кто пока идет по жизни один, могут встретиться действительно любящие люди совместимых знаков.

"Главный акцент этой ситуации - не стоит быть слишком требовательным к тому, кто интересуется вами. В любом случае ноябрь - не самый лучший период для того, чтобы оставаться наедине с собой", - советует Арина Артуровна.

В плане здоровья ноябрь достаточно хорош и стабилен. Опасность травматизма и заболеваний крайне низка, поэтому Козероги смело могут отправляться в экстремальные путешествия. Тем, кто отдыхает на теплых морях, вполне можно заняться дайвингом.

"Дома если и есть риск болезней, то только в виде небольших простуд. При лечении наравне с медикаментозными средствами постарайтесь применить так называемые народные средства, которые помогут вам быстрее поправиться и жить обычной жизнью", - резюмировала эксперт.

ВОДОЛЕЙ

В ноябре перед Водолеями возникнет необходимость сделать выбор между консервативными подходами к работе и принципиально новыми тенденциями и идеями.

"Для успешного ведения бизнеса в дальнейшем лучше отдать предпочтение инновационным методам. Ваши бизнес-партнеры поддержат такие начинания, что в дальнейшем сможет проявиться в создании выгодного консорциума. Обратите внимание на сотрудников, которые еще не являются членами вашей команды - определенно среди них есть те, кто сможет внести "свежую струю" в общее дело. И помните, что успех любых начинаний напрямую зависит от того, насколько хорошо спланирована их реализация", - прогнозирует астролог.

Семейным Водолеям стоит пообщаться с близкими, оказать им поддержку, показать свою любовь. Но при этом постарайтесь отказаться от задушевных разговоров - сейчас они будут лишними. Дети порадуют вас своими успехами в учебе, поэтому стоит задуматься о поощрении в виде интересных поездок на уик-энд. Время, проведенное в кругу самых родных людей - это ваши инвестиции в счастливое будущее семьи.

Для находящихся в поиске второй половинке в ноябре 2021- замечательное время для того, чтобы побыть в уединении. В этом периоде очень важным будет мнение друга по любым личным вопросам. Если не хочется сидеть дома - отправляйтесь в горы, в лес, к морю.

В плане здоровья желательно поберечь энергию - не стоит тратить ее по пустякам.

"Обеспечьте себе стабильность, старайтесь не реагировать на острые жизненные ситуации. Защитные силы организма сейчас работают на вас, но на работе заметен риск травматизма. Поэтому излишняя осторожность в ноябре вам совсем не помешает", - советует Арина Артуровна.

РЫБЫ

Эксперт говорит, что для Рыб, которым предстоят кардинальные изменения в бизнесе, в ноябре 2021 складываются благоприятные условия для выполнения организационных моментов.

"Этот месяц как нельзя лучше подходит для консультаций с бизнес-партнерами, подчиненными, для больших собраний с акционерами или инвесторами. В данном периоде рекомендовано обсуждать глобальные планы на будущее и пути их осуществления", - рассказывает астролог.

Для исполнителей пора прекратить постоянно обсуждать свои новаторские замыслы и проекты, пришло время для их моделирования. Понаблюдайте, какова будет их эффективность, а затем попробуйте создать некоторые модификации, позволяющие привести ваши планы в соответствие с реалиями.

В ноябре можно удачно заниматься творческими хобби. Дело касается, в первую очередь, дизайнеров интерьера, художников и прочее. Для вдохновения можно отправиться в небольшое путешествие - не обязательно в вояж по Парижу, вполне подойдет и ваша загородная дача.

На любовном фронте Рыбы смогут уделить много времени своей романтической жизни. Общение онлайн преподнесет не только интересную коммуникацию, но и шанс на что-нибудь более необычное. Опасайтесь ревности своего спутника, старайтесь по крайней мене не давать повода ревновать. Особенно, если для себя вы уже решили, что наступило время для серьезных отношений.

Для Рыб, состоящих в браке, вполне вероятно пополнение в семье. По-видимому, родным нужно оказать поддержку, это будет высоко оценено.

Звезды обещают Рыбам неплохое самочувствие, Особенно, если они будут поддерживать в тонусе свой организм. Нужно избегать сидячего образа жизни, на пользу пойдут любые профилактические мероприятия. Так как стрессов не всегда удается избегать, то научитесь относиться к жизни по-философски. Чаще бывайте на природе, практикуйте медитацию и уединение.