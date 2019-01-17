Проявите упорство: что советуют звезды знакам Зодиака 17 января

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В любовной сфере лучше избегать конфликтов

17 января отлично подойдет для активного времяпровождения и быстрого завершения глобальных дел. В этот день будет ощущаться возросшая импульсивность, что может помешать успешно закончить работу.

В четверг рекомендуется решить проблемы, которые накопились ранее. А вот в любовной сфере лучше отказаться от каких-либо действий и отступить. Партнер вряд ли будет расположен сегодня к конструктивному разговору.

Овен

Овнам звезды советуют проявить упорство в работе и начать день с чистого листа. Возможно вам придется расстаться с близким человеком. Эта мера окажется вынужденной, поэтому не имеет смысла драматизировать ситуацию.

Телец

На данный момент важно сосредоточиться. Возможно, вам предстоит заниматься сразу несколькими делами, поэтому старайтесь не концентрировать внимание на раздражающие факторы.

Близнецы

Четверг обещает быть спокойным, без особых потрясений. Это замечательный момент для интенсивного обучения, интеллектуального, научного или ручного труда. Сегодня все в ваших руках и любое дело будет даваться с легкостью.

Рак

Если вы планировали встречи и поездки, связанные с профессиональной деятельностью - не переживайте, они принесут хорошие плоды. Однако начинать звезды советуют только хорошо обдуманные дела, иначе можете столкнуться с проблемами.

Лев

Звезды сегодня рекомендуют вам отдохнуть и провести время в свое удовольствие. Также пересмотрите отношение к работе: она не должна вас утомлять. Задумайтесь, возможно вы преувеличиваете значимость денег.

Дева

Девы вплоть до ночи останутся заложниками чужих капризов или обстановки в целом. Звезды подсказывают, что бороться с этим бессмысленно и лучше подстроиться к ситуации, насколько это возможно.

Весы

Сегодня Весов ожидает трудное финансовое положение. Звезды говорят, что порой вы бездумно тратите деньги, хотя правильнее было бы их отложить на будущее. Потом они вам понадобятся значительно больше.

Скорпион

Скорпионам сегодня будут пытаться навязать свое мнение и советовать, как лучше поступить. Однако лучше никого не слушайте, доверяйте исключительно своему опыту и интуиции.

Стрелец

Этот день внесет новизну и яркость в привычный уклад жизни. Изменить ход ваших мыслей может внезапная новость или неординарное событие. Поэтому готовьтесь к переменам.

Козерог

Козероги будут сегодня особенно остро нуждаться в общении с близкими или в новых впечатлениях, поэтому заранее подумайте о том, куда бы вы хотели пойти и кого увидеть во второй половине дня.

Водолей

У Водолеев сегодня есть возможность отложить рутинные хлопоты, отсрочить малоприятные скучные занятия или нежелательную смену обстановки. Если есть время - отдохните либо проведите его с близкими людьми.

Рыбы

17 января звезды обещают Рыбам всплеск позитивных эмоций. Однако, несмотря на это, не стоит говорить каждому о своих успехах, переживаниях и надеждах. Это может все разрушить.

Ранее мы публиковали гороскоп удачи для всех знаков Зодиака.

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К слову, рекомендуем обратить внимание на правила поведения, которыми не стоит пренебрегать во время коридора затмений в январе.