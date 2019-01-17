Проявіть наполегливість: що радять зірки знакам Зодіаку 17 січня

Ілюстративне фото (pixabay)

У любовній сфері краще уникати конфліктів

17 січня відмінно підійде для активного проведення часу і швидкого завершення глобальних справ. В цей день буде відчуватися підвищена імпульсивність, що може завадити успішно закінчити почату роботу.

У четвер рекомендується вирішити проблеми, які накопичилися раніше. А ось в любовній сфері краще відмовитися від будь-яких дій і відступити. Партнер навряд чи буде розташований сьогодні до конструктивної розмови.

Овен

Овнам зірки радять проявити завзятість у роботі та почати день з чистого аркуша. Можливо вам доведеться розлучитися з близькою людиною. Цей захід виявиться вимушеним, тому не має сенсу драматизувати ситуацію.

Телець

На даний момент важливо зосередитися. Можливо, вам доведеться займатися відразу декількома справами, тому намагайтеся не концентрувати увагу на дратівливих чинниках.

Близнюки

Четвер обіцяє бути спокійним, без особливих потрясінь. Це чудовий момент для інтенсивного навчання, інтелектуального, наукового чи ручної праці. Сьогодні все у ваших руках і будь-яка справа буде даватися з легкістю.

Рак

Якщо ви планували зустрічі і поїздки, пов'язані з професійною діяльністю - не переживайте, вони принесуть добрі плоди. Однак починати зірки радять тільки добре обдумані справи, інакше можете зіткнутися з проблемами.

Лев

Зірки сьогодні рекомендують вам відпочити і провести час у своє задоволення. Також перегляньте ставлення до роботи: вона не повинна втомлювати вас. Задумайтеся, можливо ви перебільшуєте значущість грошей.

Діва

Діви аж до ночі будуть залишаться заручниками чужих примх або обстановки в цілому. Зірки підказують, що боротися з цим безглуздо і краще пристосуватися до ситуації, наскільки це можливо.

Терези

Сьогодні Терезів чекає важке фінансове становище. Зірки кажуть, що часом ви бездумно витрачати гроші, хоча правильніше було б відкласти на майбутнє. Потім вони вам знадобляться значно більше.

Скорпіон

Скорпіонам сьогодні будуть намагатися нав'язати свою думку і радити, як краще вчинити. Однак краще нікого не слухайте, довіряйте виключно свому досвіду та інтуїції.

Стрілець

Цей день внесе новизну і яскравість в звичний уклад життя. Змінити хід ваших думок може раптова новина чи неординарна подія. Тому готуйтеся до певних змін.

Козеріг

Козероги будуть сьогодні особливо гостро відчувати потребу у спілкуванні з близькими або у нових враженнях, тому заздалегідь подумайте про те, куди б ви хотіли піти і кого побачити у другій половині дня.

Водолій

У Водоліїв сьогодні є можливість відкласти рутинні клопоти, відстрочити малоприємні нудні заняття або небажану зміну обстановки. Якщо є час - відпочиньте або проведіть його з близькими людьми.

Риби

17 січня зірки обіцяють Рибам сплеск позитивних емоцій. Однак, незважаючи на це, не варто говорити кожному про свої успіхи, переживання та сподівання. Це може все зруйнувати.

Раніше ми публікували гороскоп удачі для всіх знаків Зодіаку.

Читайте також, чого чекати від Місячного затемнення 21 січня за словами астролога.

До речі, рекомендуємо звернути увагу на правила поведінки, якими не варто нехтувати під час коридору затемнень у січні.