Праздник 9 ноября: что запрещено делать сегодня, все приметы и именины
9 ноября 2021 православные христиане чтут память преподобного Нестора Летописца. Монах Киево-Печерского монастыря для украинцев навсегда останется важным человеком. Ведь именно он создал "Повесть временных лет".
Какие существуют традиции и запреты в этот день, а также у кого сегодня день ангела - читайте в материале Lite ниже.
Народные традиции
В этот день у наших предков была традиция давать обещания. Кроме того, люди старались закончить все дела. Они верили, что, если выполнить обещанную работу, то желание обязательно сбудется.
А вот если не выполнить свое обещание, то можно навлечь беду.
Существовало поверье, которое гласило, что если в доме больной человек молча выполняет тяжелую работу, то быстрее поправится.
Что нельзя делать сегодня
- Люди верили, что сегодня нельзя ссориться, в противном случае будете в ссоре до Рождества.
- 9 ноября старались много не работать.
- Не нужно переедать и пить много алкогольных напитков.
- Сегодня люди не ходили в гости, чтобы не унести счастья из своего дома.
- Творческие люди отказывались принимать цветы. Они верили, что если принять подарок, то их популярность может угаснуть.
Приметы в этот день
Если на улице туман, значит будет потепление, а если выпадет снег - рано зацветут подснежники.
Если на деревьях появился иней, значит скоро придут морозные дни.
Если ветер на протяжении нескольких дней дует в одну сторону, значит пройдут осадки.
Если гуси долго плавают на воде, значит холодов пока не будет.
Именины сегодня отмечают:
Нестор, Валентин, Степан, Марк, Афанасий, Андрей, Терентий, Александр, Капитолина, Эротиида, Елизавета.
Напомним, эксперты рассказали, почему в доме нельзя держать цветок декабрист, или рождественник.
Ранее мы писали, как правильно отмечать день рождения и что категорически делать нельзя.