Праздник 9 ноября: что запрещено делать сегодня, все приметы и именины

9 ноября 2021 православные христиане чтут память преподобного Нестора Летописца. Монах Киево-Печерского монастыря для украинцев навсегда останется важным человеком. Ведь именно он создал "Повесть временных лет".

Какие существуют традиции и запреты в этот день, а также у кого сегодня день ангела - читайте в материале Lite ниже .

Народные традиции

В этот день у наших предков была традиция давать обещания. Кроме того, люди старались закончить все дела. Они верили, что, если выполнить обещанную работу, то желание обязательно сбудется.

А вот если не выполнить свое обещание, то можно навлечь беду.

Существовало поверье, которое гласило, что если в доме больной человек молча выполняет тяжелую работу, то быстрее поправится.

Что нельзя делать сегодня

Люди верили, что сегодня нельзя ссориться, в противном случае будете в ссоре до Рождества.

9 ноября старались много не работать.

Не нужно переедать и пить много алкогольных напитков.

Сегодня люди не ходили в гости, чтобы не унести счастья из своего дома.

Творческие люди отказывались принимать цветы. Они верили, что если принять подарок, то их популярность может угаснуть.

Приметы в этот день

Если на улице туман, значит будет потепление, а если выпадет снег - рано зацветут подснежники.

Если на деревьях появился иней, значит скоро придут морозные дни.

Если ветер на протяжении нескольких дней дует в одну сторону, значит пройдут осадки.

Если гуси долго плавают на воде, значит холодов пока не будет.

Именины сегодня отмечают:

Нестор, Валентин, Степан, Марк, Афанасий, Андрей, Терентий, Александр, Капитолина, Эротиида, Елизавета.