Свято 9 листопада: що заборонено робити сьогодні, всі прикмети і іменини
9 листопада 2021 року православні християни вшановують пам'ять преподобного Нестора Літописця. Чернець Києво-Печерського монастиря для українців назавжди залишиться важливою людиною. Адже саме він створив "Повість временних літ".
Які існують традиції і заборони в цей день, а також у кого сьогодні день ангела - читайте в матеріалі Lite нижче.
Народні традиції
У цей день у наших предків була традиція давати обіцянки. Крім того, люди намагалися закінчити всі справи. Вони вірили, що, якщо виконати обіцяну роботу, то бажання обов'язково збудеться.
А ось якщо не виконати свою обіцянку, то можна накликати біду.
Існувало повір'я, яке свідчило, що якщо в будинку хвора людина мовчки виконує важку роботу, то швидше поправиться.
Що не можна робити сьогодні
- Люди вірили, що сьогодні не можна сваритися, інакше будете в сварці до Різдва.
- 9 листопада намагалися багато не працювати.
- Не потрібно переїдати і пити багато алкогольних напоїв.
- Сьогодні люди не ходили в гості, щоб не забрати щастя зі свого будинку.
- Творчі люди відмовлялися приймати квіти. Вони вірили, що якщо прийняти подарунок, то їх популярність може згаснути.
Прикмети в цей день
Якщо на вулиці туман, значить буде потепління, а якщо випаде сніг - рано зацвітуть проліски.
Якщо на деревах з'явився іній, значить скоро прийдуть морозні дні.
Якщо вітер протягом декількох днів дме в одну сторону, значить пройдуть опади.
Якщо гуси довго плавають на воді, значить холодів поки не буде.
Іменини сьогодні відзначають:
Нестор, Валентин, Степан, Марк, Афанасій, Андрій, Терентій, Олександр, Капітоліна, Еротіїда, Єлизавета.
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