Праздник 6 ноября: что запрещено делать, важные традиции этого особенного дня
6 ноября 2021 года в церковном православном календаре почитается особенная чудотворная икона Божьей Матери, которую называют "Всех скорбящих Радость". У нее можно просить освобождения от скорбей и болезней. В народе праздник называют Афанасьев день, ведь верующие вспоминают о святителе Афанасии, патриархе Константинопольском.
Что запрещено делать в этот день, что нужно сделать обязательно, и кого поздравить с днем ангела - читайте ниже в нашем материале.
Важные традиции сегодня, что нужно сделать
С этого дня раньше начинались зимние девичьи посиделки. Молодые девушки собирались, рукодельничали, пели, беседовали. Происходило это обычно вечером в тихой спокойной обстановке.
Также 6 ноября можно было готовиться к долгой зиме. На улицу выносили зимнюю одежду, "проветривали" ее на холоде.
Этот день считается идеальным для покупки или продажи недвижимости - сделка будет очень выгодной.
Можно гадать на будущего избранника
К примеру, можно убрать под подушку гребешок для волос или хлеб и перед сном произнести одну из фраз: "Суженый, приди и причеши меня" или "Поужинай со мной". Тот, кого вы увидите во сне - ваш будущий избранник.
Гадание на зеркало считается очень эффективным, но в то же время опасным. Два зеркала нужно осветить свечами и поставить друг напротив друга так, чтоб видеть в отражении вход в комнату. Там можно увидеть своего суженого. Но такой способ в то же время и опасен, ведь его образ может принять нечисть, чтобы проникнуть в ваш дом.
Что запрещено делать 6 ноября
- Проявлять гордыню, высокомерие, брезгливость и злобу. Негативные мысли и поступки вернутся к вам вдвойне.
- Идти на необоснованные опасности - не самый лучший день для рисков.
- Знакомиться или начинать с кем-либо общаться.
- Принимать подарки и угощения от противоположного пола, особенно если человек вам несимпатичен, ведь 6 ноября можно легко приворожить.
- Бить посуду или зеркала - будьте осторожны с хрупкими предметами - это к болезни или даже смерти близкого человека.
Приметы этого дня
- Выпал первый снег - к добру, зима будет снежной, и не слишком холодной.
- Вороны собираются в стаи - готовьтесь к снегопаду.
- Ненароком разбить зеркало - к несчастью.
- Если за вами увязалась белая собака, ваша жизнь будет счастливой и беззаботной, и вы не будете испытывать проблем с деньгами.
День ангела (именины) 6 ноября празднуют:
Алексей, Афанасий, Виктория, Георгий, Иван, Ираклий, Николай, Петр, Ян.
Также 6 ноября важный поминальный день - Дмитриевская родительская суббота. Ее дата подвижная, так как всегда выпадает на субботний день. Согласно традиции, сегодня следует посетить церковь, где нужно заказать молебен об усопших. В храме ставят свечи и молятся, а также приносят продукты и хлеб для малоимущих.
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