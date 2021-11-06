Праздник 6 ноября: что запрещено делать, важные традиции этого особенного дня

6 ноября 2021 года в церковном православном календаре почитается особенная чудотворная икона Божьей Матери, которую называют "Всех скорбящих Радость". У нее можно просить освобождения от скорбей и болезней. В народе праздник называют Афанасьев день, ведь верующие вспоминают о святителе Афанасии, патриархе Константинопольском.

Что запрещено делать в этот день, что нужно сделать обязательно, и кого поздравить с днем ангела - читайте ниже в нашем материале.

Важные традиции сегодня, что нужно сделать

С этого дня раньше начинались зимние девичьи посиделки. Молодые девушки собирались, рукодельничали, пели, беседовали. Происходило это обычно вечером в тихой спокойной обстановке.

Также 6 ноября можно было готовиться к долгой зиме. На улицу выносили зимнюю одежду, "проветривали" ее на холоде.

Этот день считается идеальным для покупки или продажи недвижимости - сделка будет очень выгодной.

Можно гадать на будущего избранника

К примеру, можно убрать под подушку гребешок для волос или хлеб и перед сном произнести одну из фраз: "Суженый, приди и причеши меня" или "Поужинай со мной". Тот, кого вы увидите во сне - ваш будущий избранник.

Гадание на зеркало считается очень эффективным, но в то же время опасным. Два зеркала нужно осветить свечами и поставить друг напротив друга так, чтоб видеть в отражении вход в комнату. Там можно увидеть своего суженого. Но такой способ в то же время и опасен, ведь его образ может принять нечисть, чтобы проникнуть в ваш дом.

Что запрещено делать 6 ноября

Проявлять гордыню, высокомерие, брезгливость и злобу. Негативные мысли и поступки вернутся к вам вдвойне.

Идти на необоснованные опасности - не самый лучший день для рисков.

Знакомиться или начинать с кем-либо общаться.

Принимать подарки и угощения от противоположного пола, особенно если человек вам несимпатичен, ведь 6 ноября можно легко приворожить.

Бить посуду или зеркала - будьте осторожны с хрупкими предметами - это к болезни или даже смерти близкого человека.

Приметы этого дня

Выпал первый снег - к добру, зима будет снежной, и не слишком холодной.

Вороны собираются в стаи - готовьтесь к снегопаду.

Ненароком разбить зеркало - к несчастью.

Если за вами увязалась белая собака, ваша жизнь будет счастливой и беззаботной, и вы не будете испытывать проблем с деньгами.

День ангела (именины) 6 ноября празднуют:

Алексей, Афанасий, Виктория, Георгий, Иван, Ираклий, Николай, Петр, Ян.