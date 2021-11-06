Свято 6 листопада: що заборонено робити, важливі традиції цього особливого дня
6 листопада 2021 року в церковному православному календарі вшановується особлива чудотворна ікона Божої Матері, яку називають "Всіх скорботних Радість". У неї можна просити звільнення від скорбот і хвороб. У народі свято називають Афанасьєв день, адже віруючі згадують про святителя Афанасія, Патріарха Константинопольського.
Що заборонено робити в цей день, що потрібно зробити обов'язково, і кого привітати з днем ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.
Важливі традиції сьогодні, що потрібно зробити
З цього дня раніше починалися зимові дівочі посиденьки. Молоді дівчата збиралися, рукодільничали, співали, розмовляли. Відбувалося це зазвичай ввечері в тихій спокійній обстановці.
Також 6 листопада можна було готуватися до довгої зими. На вулицю виносили зимовий одяг, "провітрювали" його на холоді.
Цей день вважається ідеальним для покупки або продажу нерухомості - угода буде дуже вигідною.
Можна ворожити на майбутнього обранця
Наприклад, можна прибрати під подушку гребінець для волосся або хліб і перед сном промовити одну з фраз: "Суджений, прийди і причеши мене" або "Повечеряй зі мною". Той, кого ви побачите уві сні - ваш майбутній обранець.
Ворожіння на дзеркало вважається дуже ефективним, але в той самий час небезпечним. Два дзеркала потрібно висвітлити свічками і поставити один навпроти одного так, щоб бачити в відображенні вхід в кімнату. Там можна побачити свого судженого. Але такий спосіб одночасно і небезпечний, адже його образ може прийняти нечисть, щоб проникнути в ваш дім.
Що заборонено робити 6 листопада
- Проявляти гординю, зарозумілість, гидливість і злобу. Негативні думки і вчинки повернуться до вас подвійно.
- Йти на необґрунтовану небезпеку - не найкращий день для ризиків.
- Знайомитися або починати з ким-небудь спілкуватися.
- Приймати подарунки і частування від протилежної статі, особливо якщо людина вам несимпатична, адже 6 листопада можна легко приворожити.
- Бити посуд або дзеркала - будьте обережні з крихкими предметами - це до хвороби або навіть смерті близької людини.
Прикмети цього дня
- Випав перший сніг - до добра, зима буде сніжною, і не дуже холодною.
- Ворони збираються в зграї - готуйтеся до снігопаду.
- Ненароком розбити дзеркало - до нещастя.
- Якщо за вами ув'язалася біла собака, ваше життя буде щасливим і безтурботним, і ви не будете відчувати проблем з грошима.
День ангела (іменини) 6 листопада святкують:
Олексій, Афанасій, Вікторія, Георгій, Іван, Іраклій, Микола, Петро, Ян.
Також 6 листопада важливий поминальний день - Дмитрівська батьківська субота. Її дата рухлива, так як завжди випадає на суботній день. Згідно з традицією, сьогодні слід відвідати церкву, де потрібно замовити молебень про покійних. У храмі ставлять свічки і моляться, а також приносять продукти і хліб для незаможних.
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