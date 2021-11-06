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Свято 6 листопада: що заборонено робити, важливі традиції цього особливого дня

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Субота 06 листопада 2021 06:00
Свято 6 листопада: що заборонено робити, важливі традиції цього особливого дня Фото: яке свято 6 листопада (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

6 листопада 2021 року в церковному православному календарі вшановується особлива чудотворна ікона Божої Матері, яку називають "Всіх скорботних Радість". У неї можна просити звільнення від скорбот і хвороб. У народі свято називають Афанасьєв день, адже віруючі згадують про святителя Афанасія, Патріарха Константинопольського.

Що заборонено робити в цей день, що потрібно зробити обов'язково, і кого привітати з днем ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.

Важливі традиції сьогодні, що потрібно зробити

З цього дня раніше починалися зимові дівочі посиденьки. Молоді дівчата збиралися, рукодільничали, співали, розмовляли. Відбувалося це зазвичай ввечері в тихій спокійній обстановці.

Також 6 листопада можна було готуватися до довгої зими. На вулицю виносили зимовий одяг, "провітрювали" його на холоді.

Цей день вважається ідеальним для покупки або продажу нерухомості - угода буде дуже вигідною.

Можна ворожити на майбутнього обранця

Наприклад, можна прибрати під подушку гребінець для волосся або хліб і перед сном промовити одну з фраз: "Суджений, прийди і причеши мене" або "Повечеряй зі мною". Той, кого ви побачите уві сні - ваш майбутній обранець.

Ворожіння на дзеркало вважається дуже ефективним, але в той самий час небезпечним. Два дзеркала потрібно висвітлити свічками і поставити один навпроти одного так, щоб бачити в відображенні вхід в кімнату. Там можна побачити свого судженого. Але такий спосіб одночасно і небезпечний, адже його образ може прийняти нечисть, щоб проникнути в ваш дім.

Що заборонено робити 6 листопада

  • Проявляти гординю, зарозумілість, гидливість і злобу. Негативні думки і вчинки повернуться до вас подвійно.
  • Йти на необґрунтовану небезпеку - не найкращий день для ризиків.
  • Знайомитися або починати з ким-небудь спілкуватися.
  • Приймати подарунки і частування від протилежної статі, особливо якщо людина вам несимпатична, адже 6 листопада можна легко приворожити.
  • Бити посуд або дзеркала - будьте обережні з крихкими предметами - це до хвороби або навіть смерті близької людини.

Прикмети цього дня

  • Випав перший сніг - до добра, зима буде сніжною, і не дуже холодною.
  • Ворони збираються в зграї - готуйтеся до снігопаду.
  • Ненароком розбити дзеркало - до нещастя.
  • Якщо за вами ув'язалася біла собака, ваше життя буде щасливим і безтурботним, і ви не будете відчувати проблем з грошима.

День ангела (іменини) 6 листопада святкують:

Олексій, Афанасій, Вікторія, Георгій, Іван, Іраклій, Микола, Петро, Ян.

Також 6 листопада важливий поминальний день - Дмитрівська батьківська субота. Її дата рухлива, так як завжди випадає на суботній день. Згідно з традицією, сьогодні слід відвідати церкву, де потрібно замовити молебень про покійних. У храмі ставлять свічки і моляться, а також приносять продукти і хліб для незаможних.

Раніше ми писали, які важливі свята українці відзначать у листопаді 2021, скільки вихідних і робочих днів нас чекає в останній місяць осені.

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