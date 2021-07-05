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Праздник 5 июля: что строго запрещено, важные приметы и у кого день ангела

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Понедельник 05 июля 2021 06:00
Праздник 5 июля: что строго запрещено, важные приметы и у кого день ангела Фото: Какой праздник отмечается 5 июля (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

5 июля 2021 года согласно православному календарю чествуется память епископа Самосатского Евсевия. В народе праздник назывался Евсеев день, в который принято было чистить колодцы и внимательно следить за погодными приметами.

Что строго запрещено делать в этот день, какие традиции нужно соблюдать, важные приметы и обряды праздника, кого поздравить с днем ангела - читайте ниже в нашем материале.

Что нужно сделать в Евсеев день

Раньше люди верили, что почищенный в этот день колодец придаст воде не только чистоту, но и наделит ее целебными свойствами.

В этот день можно заняться огородом (дачей, приусадебным участком). 5 июля можно сеять редис, а цветы обрабатывать от вредителей.

В народе называли именины Евсевия днем встреч. "Накануне Ульян не нашел Ульяну, а теперь она сама пошла его искать", - говорили люди. С любимыми людьми старались не ссориться и не расставаться.

Также 5 июля считается днем исцеления души и тела. Вечером по традиции отправлялись париться в бане, используя свежие веники. Это, по приметам, обещало крепкое здоровье на весь год.

Важные приметы 5 июля

  • Днем пошел дождь - к хорошему урожаю.
  • Жара на Евсея - в декабре будут сильные морозы.
  • Вечером выпала роса - на следующий день будет хорошая погода.
  • Комары летают роем - быть хорошей погоде.
  • Низкие черные облака быстро движутся по небу - к ненастью.

Что строго запрещено делать в этот праздник

Ходить по магазинам, чтобы не купить лишнего - высока вероятность спонтанных ненужных покупок.

Сплетничать, обсуждать других людей, направлять свой негатив на других людей, допускать плохие мысли.

Ссориться с родными, близкими, любимыми людьми, "плохо" расставаться, разлучаться и принимать решение о разрыве отношений.

Именины в этот день празднуют:

Василий, Геннадий, Зина, Ульяна. Поздравьте их с днем ангела!

Ранее мы писали про традиции, приметы и запреты самого мистического праздника - Ивана Купала.

Также рассказывали про еще один важный июльский праздник - День Петра и Павла, который мы отметим 12-го числа.

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