Свято 5 липня: що строго заборонено, важливі прикмети і у кого день ангела
5 липня 2021 року згідно з православним календарем вшановується пам'ять єпископа Самосатського Євсевія. У народі свято називалося Євсєєв день, в який прийнято було чистити колодязі і уважно стежити за погодними прикметами.
Що строго заборонено робити в цей день, яких традицій потрібно дотримуватися, важливі прикмети та обряди свята, кого привітати з днем ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.
Що потрібно зробити в Євсєєв день
Раніше люди вірили, що почищений в цей день колодязь додасть воді не тільки чистоту, але і наділить її цілющими властивостями.
У цей день можна зайнятися городом (дачею, присадибною ділянкою). 5 липня можна сіяти редис, а квіти обробляти від шкідників.
У народі називали іменини Євсевія днем зустрічей. "Напередодні Ульян не знайшов Уляну, а тепер вона сама пішла його шукати", - говорили люди. З коханими людьми намагалися не сваритися і не розлучатися.
Також 5 липня вважається днем зцілення душі і тіла. Увечері за традицією відправлялися паритися в лазні, використовуючи свіжі віники. Це, за прикметами, обіцяло міцне здоров'я на весь рік.
Важливі прикмети 5 липня
- Вдень пішов дощ - до хорошого врожаю.
- Спека на Євсея - в грудні будуть сильні морози.
- Увечері випала роса - на наступний день буде хороша погода.
- Комарі літають роєм - бути гарній погоді.
- Низькі чорні хмари швидко рухаються по небу - до негоди.
Що строго заборонено робити в це свято
Ходити по магазинах, щоб не купити зайвого - висока ймовірність спонтанних непотрібних покупок.
Пліткувати, обговорювати інших людей, направляти свій негатив на інших людей, допускати погані думки.
Сваритися з рідними, близькими, коханими людьми, "погано" розлучатися, розставатися і приймати рішення про розрив відносин.
Іменини в цей день святкують:
Василь, Геннадій, Зіна, Уляна. Привітайте їх з днем ангела!
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