ru ua
Пн, 18 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Праздник 18 октября: что запрещено делать и кого нужно поздравить

Новина українською →
Понедельник 18 октября 2021 06:01
Праздник 18 октября: что запрещено делать и кого нужно поздравить Фото: какой праздник 18 октября
Автор: Роман Мирончук

18 октября 2021 года по православной традиции чтят память святой мученицы Харитины, которая ещё в четвертом веке отдала свою жизнь за веру. В народе этот день принято называть "Харитины - первые холстины", Харитины, Харитинин день.

Что можно и нельзя делать в этот день, кого нужно поздравить - читайте ниже в материале Lite.

Важные традиции сегодня

На Харитины принято заниматься рукоделием и творчеством. В этот день раньше говорили "Харитина ткала и пряла - весь дом одевала".

Первую спряденную нитку надевали на руку детям, чтобы защитить их от дурного глаза.

За поделками устраивали вечер пения, общались, выдавая друг другу любовные тайны. На такие вечерницы любили заглядывать молодые парни, чтобы присмотреться к невестам.

Что нельзя делать 18 октября

Надевать новую одежду, особенно на важную встречу.

Оставлять дела незавершенными. Если вы что-то начали сегодня, доведите дело до конца или переложите дела на другой день.

Переезжать на новое место.

Начинать новые отношения - ничего хорошего из этого не выйдет.

Свататься, праздновать свадьбу и устраивать пышные шумные гулянки.

Ругаться, сквернословить, оскорблять и обижать ближних.

Приметы на Харитины

  • Безветренный день - к скорому похолоданию.
  • Вороны кружат в небе - выпадет снег.
  • Утренний туман исчез с восходом солнца - к хорошей погоде.
  • Дубы и березы не скинули до конца листья, зима придет морозная.

Именины в этот день празднуют

Алексей, Демьян, Денис, Евдоким, Матвей, Петр, Филипп, Харитина, Александр, Гавриил, Григорий. Обязательно поздравьте друзей и родных с их днем ангела!

Ранее мы писали, сколько выходных и рабочих дней будет у украинцев в ноябре 2021.

Читайте LITE в Google News
Праздники в Украине
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Украину затянет холодными дождями: где будет самая отвратительная погода
Украину затянет холодными дождями: где будет самая отвратительная погода