Свято 18 жовтня: що заборонено робити і кого потрібно привітати

18 жовтня 2021 року за православною традицією вшановують пам'ять святої мучениці Харитини, яка ще в четвертому столітті віддала своє життя за віру. У народі цей день прийнято називати "Харитини - перші холстіни", Харитини, Харитинин день.

Що можна і не можна робити в цей день, кого потрібно привітати - читайте нижче в матеріалі Lite .

Важливі традиції сьогодні

На Харитини прийнято займатися рукоділлям і творчістю. У цей день раніше говорили "Харитина ткала і пряла - весь будинок одягала".

Першу спрядену нитку надягали на руку дітям, щоб захистити їх від лихого ока.

За виробами влаштовували вечір співу, спілкувалися, видаючи один одному любовні таємниці. На такі вечорниці любили заглядати молоді хлопці, щоб придивитися до наречених.

Що не можна робити 18 жовтня

Одягати новий одяг, особливо на важливу зустріч.

Залишати справи незавершеними. Якщо ви щось почали сьогодні, доведіть справу до кінця або перекладіть справи на інший день.

Переїжджати на нове місце.

Починати нові відносини - нічого хорошого з цього не вийде.

Свататися, святкувати весілля і влаштовувати пишні галасливі гулянки.

Лаятися, лихословити і ображати.

Прикмети на Харитини

Безвітряний день - до швидкого похолодання.

Ворони кружляють у небі - випаде сніг.

Ранковий туман зник зі сходом сонця - до гарної погоди.

Дуби і берези не скинули до кінця листя, зима прийде морозна.

Іменини в цей день святкують

Олексій, Дем'ян, Денис, Євдоким, Матвій, Петро, Філіп, Харитина, Олександр, Гавриїл, Григорій. Обов'язково привітайте друзів і рідних з їх днем ангела!