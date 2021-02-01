Праздник 1 февраля: что нельзя делать сегодня, главные приметы дня

Сегодня, 1 февраля, православные верующие чтут память преподобного Макария, которого в народе называют Макар-весноуказчик. Макарий был настоятелем монастыря и являлся для всех примеров доброты и смирения.

Он родился в Египте около 301 года. После смерти жены начал изучать Священное Писание. Позже после того, как не стало его родителей Макарий отрешился от мирской жизни.

Макарий вырыл пещеру под своей келией, в которой скрывался. Его мощи находятся в городе Амальфи, Италия.

В народе 1 февраля было принято ходить друг к другу в гости и делиться интересными историями за чаем. Также особое внимание уделяли печи. Было необходимо затопить печь так, чтобы сразу загорелись все поленья.

Люди считали, что по этому дню можно судить о том, какими будут весна и конец зимы.

Главные приметы дня

Если 1 февраля будет морозный день, значит лето будет жарким;

Если на дворе тепло - что первая половина лета будет дождливой;

Если на небе нет облаков, значит будет ранняя и теплая весна;

Если на Макария метель, то весь февраль будет снежным;

Ясная ночь 1 февраля к долгой зиме и поздней весне.

Что нельзя делать 1 февраля

Не нужно обрезать волосы иначе с ними уйдет и удача;

Не надо сегодня надевать темные вещи - можете обрести неприятности;

Нежелательно подписывать договора и контракты, поскольку выполнить их не удастся.

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