Масленица в 2021 году: когда будем провожать зиму и печь блины

Масленица в 2021 году (Фото: freepik.com)

Масленица в 2021 году будет поздно – в начале марта. По древним обычаям даты Масленицы высчитывают от Пасхи – она длится последнюю неделю перед началом Великого поста. В 2021 году Великий пост начинается 15 марта, соответственно Масленица начнется 8 марта, а закончится 14 марта.

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История Масленицы

Этот праздник посвящен проводам зимы и встрече весны, это народный праздник, который отмечают многие независимо от конфессий. История Масленицы уходит к древним славянам, у которых было много обычаев, важных для жизни человека. По некоторым данным, Масленица была связана с почитанием бога солнца Ярила, по некоторым – в честь бога Велеса, покровителя скотоводства и земледелия.

Традиции Масленицы

По церковным традициям Масленица считается последним периодом подготовки к традиционному Великому посту. В календарях она указана как Сырная седмица и в эти дни разрешено есть сыр, масло, молоко и яйца.

В старину Масленицу праздновали шумно и весело, накрывали столы, устраивали массовые гуляния с развлечениями и танцами. Одним из самых древних обрядов был сжигание чучела Масленицы. Его готовила из снопа соломы, а сверху натягивали женскую одежду. Этот обряд символизировал прощание с зимой и был направлен на то, чтобы растопить снег и разбудить весну. Всем участвующим нужно было обязательно хотя бы взглянуть на горящее чучело – считалось, что это отводит беду.

Также существовали обряды для неженатых и незамужних, они обменивались специальными писанками и колодками, что символизировало готовность к вступлению в брак. Второй день Масленицы обычно посвящали посиделкам молодежи, где происходило знакомство и возможность встретить свою судьбу. На третий день обычно ходят по гостям, к близким родственникам.

Самым главным блюдом на Масленицу являются блины. Их пекут из разных видов муки и подают с разными добавками – от красной икры до сметаны, творога, меда и масла. Первый блин положено давать нищему, чтобы он вспомнил всех покойных родственников.

Приметы на Масленицу

Если первый блин пропеченный и румяный у хозяйки, то вся семья будет здорова весь год.

Блины нельзя резать ножом – это может навлечь беду.

Если на Масленицу ударит мороз, то лето будет теплым, но не жарким.

Если в последний день Масленицы плохая погода, то весна будет ясная и теплая.

Если на Масленицу много сосулек на крышах, то год будет урожайным.

Если у юной девушки блин прилип к сковороде, то замуж ей нескоро.

Первый блин молодые девушки выносят на улицы и отдают прохожим. Как зовут первого встречного – так будут и суженого звать.

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