В Украине появится новый праздник: когда и что будем отмечать

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В Украине решили ввести новый праздник - в честь спортивных тренеров. Соответствующий проект указа президента "О Дне тренера" уже согласовал Кабинет министров.

Как сообщили в пресс-службе правительства, теперь тренеры будут отмечать свой профессиональный праздник 19 июля.

Отмечается, что такая дата была выбрана неслучайно. Дело в том, что в этот день в 1996 году Украина впервые приняла участие в Олимпийских играх как независимое государство и самостоятельная команда.

"Профессиональный праздник украинских специалистов, которые готовят наших спортсменов к важнейшим соревнованиям в их жизни, обязательно должен быть. Мы глубоко ценим их вклад в развитие государственного спорта", - заявил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

Чиновник отметил, что лично для него тренер "занимает почетное место, как тот человек, который сделал меня тем, кем я есть сегодня.

"Всеми моими высокими результатами я обязан своим наставникам", - добавил министр.

Также сообщается, что к разработке проекта президентского указа присоединились Национальный олимпийский комитет во главе с легендарным спортсменом-легкоатлетом Сергеем Бубкой, нардеп и чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк, а также Ассоциация спортивных журналистов Украины.

Будет ли отныне в День тренера 19 июля выходной в Украине - не уточняется.

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