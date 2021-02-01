Свято 1 лютого: що не можна робити сьогодні, головні прикмети дня

Сьогодні, 1 лютого, православні віряни вшановують пам'ять преподобного Макарія, якого в народі називають Макар-весноуказчик. Макарій був настоятелем монастиря і був для всіх прикладів доброти і смирення.
Він народився в Єгипті близько 301 року. Після смерті дружини почав вивчати Святе Писання. Пізніше після того, як не стало його батьків Макарій відмовився від мирського життя.
Макарій викопав печеру під своєю келією, в якій переховувався. Його мощі знаходяться в місті Амальфі, Італія.
У народі 1 лютого було заведено ходити один до одного в гості і ділитися цікавими історіями за чаєм. Також особливу увагу приділяли печі. Було необхідно затопити піч так, щоб відразу загорілися всі поліна.
Люди вважали, що з цього дня можна судити про те, якими будуть весна і кінець зими.
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