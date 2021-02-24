Павел Глоба назвал главных счастливчиков конца зимы: не упустите свой шанс!

Овен

Последняя неделя февраля будет для Овна благоприятной в исполнении желаний. Астролог говорит, что вам в любовной сфере не особенно повезет 25 и 26 числа, так что пока не проявляйте инициативу. А те, кто в отношениях, сфокусируйтесь на домашних делах. Если вы хотите повысить прибыль, подумайте об обучении новым навыкам. Развитие не должно стоять на месте, особенно если вы заняты в сфере медицины.

Телец

Тельцам будет полезно окружить себя оптимистичными, добрыми людьми. Это время будет идеальным для продвижения новых идей. Вы можете понравиться начальству или же привлечь инвесторов. Эта неделя является идеальным временем для знакомств, флирта и романтики. Если вы решительно настроены найти вторую половинку, стать счастливее - вас ждет успех. Астролог предупредил, что Тельцов могут ожидать неприятности 25 февраля - в самый опасный день недели.

Рыбы

Этих людей ожидает большой успех в общении с другими людьми и построении отношений. Рыб ждет решение накопившихся проблем в семье, любви и дружбе. Что касается финансовой сферы, то тут вам следует больше времени уделять осторожности. Больших проблем в бизнесе и на работе можно избежать, если доверять только фактам. Астролог рекомендует опасаться людей, что распускают слухи и часто врут.