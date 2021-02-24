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Павло Глоба назвав головних щасливчиків кінця зими: не впустіть свій шанс!

Новость на русском → Середа 24 лютого 2021 05:30
Павло Глоба назвав головних щасливчиків кінця зими: не впустіть свій шанс! Гороскоп 2021 від Павла Глоби до кінця лютого (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп до кінця лютого 2021 від знаменитого астролога Павла Глоби повідає, які шанси і можливості готує кінець зими обраним знакам Зодіаку.

Про це пише slovofraza.com.

Овен

Останній тиждень лютого буде для Овна сприятливим у виконанні бажань. Астролог говорить, що вам в любовній сфері не особливо пощастить 25 і 26 числа, так що поки не проявляйте ініціативу. А ті, хто у стосунках, зосередьтеся на домашніх справах. Якщо ви хочете підвищити прибуток, подумайте про навчання новим навичкам. Розвиток не повинен стояти на місці, особливо якщо ви зайняті у сфері медицини.

Телець

Тельцям буде корисно оточити себе оптимістичними, добрими людьми. Цей час буде ідеальним для просування нових ідей. Ви можете сподобатися начальству або ж залучити інвесторів. Цей тиждень є ідеальним часом для знайомств, флірту і романтики. Якщо ви рішуче налаштовані знайти другу половинку, стати щасливішими - вас чекає успіх. Астролог попередив, що Тельців можуть чекати неприємності 25 лютого - в найнебезпечніший день тижня.

Риби

Цих людей чекає великий успіх у спілкуванні з іншими людьми і побудові стосунків. Риб чекає вирішення накопичених проблем в сім'ї, любові і дружбі. Що стосується фінансової сфери, то тут вам варто більше часу приділяти обережності. Великих проблем у бізнесі і на роботі можна уникнути, якщо довіряти тільки фактам. Астролог рекомендує побоюватися людей, що розпускають чутки і часто брешуть.

Раніше український таролог поділилася прогнозом для всіх знаків Зодіаку на останній тиждень зими.

А ось астролог Аріна Артуровна дала докладний гороскоп на березень 2021 для Лева, Рака Близнюків, Тільця і Овна.

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