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Эти знаки Зодиака накроет удачей в последние дни зимы: счастливчиков лишь трое!

Новина українською → Вторник 23 февраля 2021 05:30
Эти знаки Зодиака накроет удачей в последние дни зимы: счастливчиков лишь трое! Гороскоп 2021 на последнюю неделю февраля (фото: pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на последнюю февральскую неделю с 22 по 28 февраля 2021 расскажет про везунчиков, которым звезды готовят огромные шансы схватить удачу за хвост в последние дни зимы. Астрологи дали советы этим представителям зодиакального круга, как выжать максимум из этого периода

Об этом пишет slovofraza.com.

Весы

У Весов наступает то самое время, когда необходимо преодолеть себя, стать лучше и сильнее. Вполне возможно, что на пути у этих людей появятся трудности, с которыми придется справляться максимально быстро и оперативно, но лишь в самом начале недели. Звезды и планеты будут в очень благоприятном положении 25 и 26 февраля. В отношениях Весов ждет много сюрпризов и удовольствий

Скорпион

Скорпионы на этой неделе будут очень успешными у противоположного пола. В отношениях им стоит бороться с привычной для них ревностью. Всем, кто в сейчас поисках, стоит заняться своей внешностью - обновить гардероб, сделать новую прическу. Это идеальное время для перевода отношений на новый уровень.

Водолей

Водолеев ожидают очень яркие и большие перемены в жизни. Нельзя исключать и негативных перемен, особенно в сфере финансов. На работе и в бизнесе может произойти что-нибудь не очень хорошее. Что касается сферы любви, то тут вас ждет большой успех, причем вне зависимости от того, одиноки вы или нет.

Ранее известный астролог также поделилась гороскопом на март 2021 для знака Зодиака Близнецы.

Кроме того, мы писали, кому период Солнца в Рыбах принесет огромную удачу, а кому стоит быть осторожнее.

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