Опасайтесь мошенников и берегите здоровье: полный гороскоп для Весов на сентябрь

По словам эксперта, в сентябре вы захотите заниматься своим здоровьем, работой, подчиненными, путешествиями, отдыхом, проходить лечение или профилактику в санаториях.

"Очень важно в сентябре 2021 не попасться на удочку мошенникам. Так же есть риск урезания зарплаты, уменьшение доходов, но также и приход дополнительных финансов с дивидендов, акций, недвижимости, мероприятий, преподавания, помощь детей или родителей", - считает Арина Артуровна.

Весы также должны опасаться интриг, сплетен, пустой болтовни и непонятной ситуации, чтоб не оказаться в центре сплетен и обвинений в непрофессионализме и не лишиться работы или важного статуса и уважения коллектива. У руководителей могут возникнуть проблемы с ненадежными сотрудниками и подчиненными.

"Дома нужно проявить деликатность и открытость, чтобы гармонизировать возникшую атмосферу дискомфорта и недоверия. Но порадуют дети - с ними установятся замечательные отношения - никаких ссор и разногласий. Удачное время для зачатия", - сообщила астролог.

В сентябре 2021 возможны также доходы от аренды недвижимости. Но лучше воздержаться от расширения бизнеса, покупок, депозитов, лучше снизить обороты и посмотреть на развитие ситуации. Сентябрь 2021 преподнесет возможности творческого и духовного роста, вещие сны. Можете отправиться в дальнее путешествие. Также окажутся удачными судебные решения, особенно если использовать связи и деньги.

Напряженная работа может отразиться и на состоянии здоровья, как физического, так и психологического. Поэтому максимум отдыха, спокойствия и положительных эмоций.