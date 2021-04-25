Ночные морозы почти везде: украинцев ждет холодное Вербное воскресенье

Погода в центральных регионах 25 апреля

В Винницкой, Черкасской и Полтавской областях облачно, дождь. Столбики термометров в ночное время опустятся до -3 градусов, днем ожидается около +8... +12 градусов.

В Кировоградской и Днепропетровской областях переменная облачность, без существенных осадков. Тут тоже ночные заморозки до -3 градусов. Днем температура воздуха составит максимум +12 градусов.

Погода на Западе Украины 25 апреля

Во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях облачно и дождливо. Температура воздуха ночью от -3 градусов до нуля, днем столбики термометров покажут около +6... +10 градусов.

В Волынской и Ровенской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ночные заморозки до -3 градусов, днем столбики термометров будут колебаться между +7 и +10 градусов.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях - дождь. До -3 градусов заморозки ночью, а днем прогнозируется температура воздуха до +11 градусов максимум.

Погода в северных регионах 25 апреля

В Киевской области облачно и дождливо. Температура воздуха ночью -2... +1 градус, днем ожидается от +7 до +10 градусов.

В Житомирской, Черниговской и Сумской областях - дожди. Температура воздуха ночью до -3 градусов, днем столбики термометров покажут максимум +10 градусов.

Погода в восточных регионах 25 апреля

В Харьковской и Донецкой областях осадки не прогнозируются, будет переменная облачность. Температура воздуха ночью около -3... 0 градусов, днем от +10 до +13 градусов.

В Луганской области - тоже без дождей. Мороз ночью до -3 градусов, а вот днем ожидается довольно теплая погода до +15 градусов максимум.

Погода на Юге Украины 25 апреля

В Одесской области переменная облачность, без осадков. Столбики термометров в ночное время будут колебаться между +3 и +6 градусами, а днем ожидается около +11... +14 градусов.

В Николаевской, Херсонской и Запорожской областях осадки не предвидятся. Температура воздуха ночью от +2 до +5 градусов, в дневное время от +12 до +15 градусов.

В Крыму переменная облачность, дождей не будет. Столбики термометров ночью покажут от +3 до +6 градусов, а днем прогнозируется около +12... +15 градусов.