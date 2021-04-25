Нічні морози майже скрізь: українців чекає холодна Вербна неділя

Погода в центральних регіонах 25 квітня

У Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях хмарно, дощ. Стовпчики термометрів у нічний час опустяться до -3 градусів, вдень очікується близько +8... +12 градусів.

У Кіровоградській та Дніпропетровській областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Тут теж нічні заморозки до -3 градусів. Вдень температура повітря складе максимум +12 градусів.

Погода на Заході України 25 квітня

У Львівській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях хмарно та дощитиме. Температура повітря вночі від -3 градусів до нуля, вдень стовпчики термометрів покажуть близько +6... + 10 градусів.

У Волинській та Рівненській областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Нічні заморозки до -3 градусів, вдень стовпчики термометрів коливатимуться між +7 та +10 градусів.

В Івано-Франківській та Закарпатській областях - дощ. До -3 градусів заморозки вночі, а вдень прогнозується температура повітря до +11 градусів максимум.

Погода у північних регіонах 25 квітня

У Київській області хмарно і дощитиме. Температура повітря вночі -2... +1 градус, вдень очікується від +7 до +10 градусів.

У Житомирській, Чернігівській та Сумській областях - дощі. Температура повітря вночі до -3 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть максимум +10 градусів.

Погода у східних регіонах 25 квітня

У Харківській та Донецькій областях опади не прогнозуються, буде мінлива хмарність. Температура повітря вночі близько -3... 0 градусів, вдень від +10 до +13 градусів.

У Луганській області - теж без дощів. Мороз вночі до -3 градусів, а ось вдень очікується досить тепла погода до +15 градусів максимум.

Погода на півдні України 25 квітня

В Одеській області мінлива хмарність, без опадів. Стовпчики термометрів в нічний час коливатимуться між +3 та +6 градусами, а вдень очікується близько +11... +14 градусів.

У Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях опади не передбачаються. Температура повітря вночі від +2 до +5 градусів, в денний час від +12 до +15 градусів.

У Криму мінлива хмарність, дощів не буде. Стовпчики термометрів вночі покажуть від +3 до +6 градусів, а вдень прогнозується близько +12... +15 градусів.