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Синоптик дала "грустный" прогноз на Вербное воскресенье и анонсировала потепление

Новина українською → Суббота 24 апреля 2021 19:33
Синоптик дала "грустный" прогноз на Вербное воскресенье и анонсировала потепление Коллаж РБК-Украина: погода в Украине на Вербное воскресенье 2021
Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине в воскресенье, 25 апреля, ожидается довольно холодная, с осадками в виде дождей в ряде регионов, ночными заморозками и снегом в Карпатах.

Такой прогноз на Вербное воскресенье дала синоптик Наталка Диденко в своем Facebook.

По словам специалиста, прохладный период не продержится долго, и потепление в Украине должно начаться уже с середины следующей недели - со среды, 28 апреля.

А пока что стоит готовиться к холодам на праздник Вербное воскресенье.

В дневное время в стране в среднем температура воздуха прогнозируется около +7... +11 градусов. Теплее будет в восточных и южных областях, где столбики термометров покажут до +11... +14 градусов. В ночное время ожидаются заморозки.

Дожди пройдут периодически в центральных областях, на северо-востоке и на Западе Украины в районе Карпат. В горах будет мокрый снег.

В Киеве 25 апреля синоптик прогнозирует прохладную погоду, будет довольно свежо, а ночью - даже до заморозков. Днем жителям и гостям столицы термометры покажут около ​​+8 градусов. Есть незначительная вероятность осадков.

Синоптик дала &quot;грустный&quot; прогноз на Вербное воскресенье и анонсировала потепление

Метеокарта погоды в Украине 25 апреля (фото: facebook.com/tala.didenko)

Ранее сообщалось, что синоптики дали прогноз на майские праздники и рассказали, что Пасха в Украине будет холодной и мокрой.

Напомним также, что синоптики Укргидрометцентра объявили "оранжевый" уровень опасности и объяснили, где погода на выходных наделает беды.

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