Пасха в Украине будет холодной и мокрой: прогноз синоптиков на майские праздники

Погода в Украине на Пасху и майские праздники сильно не порадует. Температура воздуха сильно вверх не пойдет, а во многих регионах синоптики прогнозируют осадки. Однако все прогнозы говорят об одном – ни снега, ни морозов в первые дни мая ожидать не стоит.

Чего ждать в Украине на Пасху и майские праздники от погоды – читайте в нашем материале ниже.

По словам народного синоптика Леонида Горбаня, весна в этом году холодная, а Пасха поздняя, поэтому удивляться причудам погода не стоит. Он отметил, что есть некоторая закономерность – до Пасхи в Украине всегда прохладно.

Он прогнозирует первые дни мая теплыми, а потом снова придет похолодание и даже возможны заморозки. Настоящее тепло придет только к концу мая.

По прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, на Пасху стоит ожидать небольшого понижения температуры, но осадков будет немного. Первая неделя мая будет довольно теплой.

Начальник отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык сообщил в эфире канала "Украина 24", что высотный циклон покинет Украину в ближайшие дни, и с 27-28 апреля ожидается потепление на 3-5 градусов.

Согласно данным погодного портала Gismeteo, в Киеве 1 мая будет идти небольшой дождь, возможен ветер, но днем прогреется до +17 градусов. На Пасху 2 мая ожидается облачная погода, без осадков. Ночью около +6, днем до +14 градусов. В понедельник, 3 мая, снова пойдет дождь. Однако температура воздуха снова пойдет вверх.

Карта погоды в Киеве

На западе 1 мая будет идти дождь, до +14 градусов. В воскресенье, 2 мая – гроза, но прогреется днем до +18 градусов. А в понедельник синоптики прогнозируют сильную грозу, ливень и +18 градусов.

На востоке 1 мая будет идти сильный дождь, до +14 градусов. На Пасху – солнечно и сухо, до +16 градусов, а с понедельника снова зарядят дожди.

В северной части страны дождь будет идти в субботу, 1 мая и в понедельник, 17 мая. А на Пасху возможная сильная облачность, но будет сухо. Ночью +4 +5 градусов, днем +15 +17 градусов.

На юге синоптики прогнозируют сильную грозу в субботу, 1 мая. На Пасху – пасмурно, до +14 градусов, но без существенных осадков. С понедельника, 3 мая, снова зарядят дожди, но будет тепло, +15 +17 градусов.