Неожиданные новости и прорыв в делах: что ожидать 12 и 13 января

Иллюстративное фото (pixabay.com)

В этот период стоит проявить настойчивость, но не забывать об осторожности и взвешенности решений

12 и 13 января Луна входит в знак Овна, а это значит, что людям следует быть более осторожными и сдержанными, ведь карусель событий может закружить настолько, что впору потерять бдительность. Это время располагает к проявлению настойчивости и инициативы. Об этом написала на своей странице в Instagram профессиональный астролог Елена Молдованова.

По ее словам, суббота 12 января и воскресенье 13 января обещают быть неспокойными. Уже с 10:17 Луна уйдет из "холостой" зоны и стремительно войдет в импульсивный и упрямый знак Овна.

"Все ускоряется, набирает темп, события сменяют друг друга, порой за ними не угнаться. Ожидаем прорыв во всех делах и замыслах. На выходных возможно получение шокирующих новостей и разного рода "сюрпризов". Также повышен уровень аварийности на дорогах", - отметила эксперт.

Сейчас самое время проявить настойчивость в достижении поставленных целей и инициативу. Главное, знать меру и не скатиться до грубости и диктатуры. В этот период можно строить краткосрочные планы. Особенно те, которые касаются дел с повышенной физической активностью.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

"В эти дни на небе формируется аспект благоразумия, дисциплины и серьезности - соединение Меркурий/Сатурн. На него уповаем и надеемся в эти дни! Он придаст нам больше осторожности и ответственности - что очень кстати в дни овновской Луны и особенно важно в коридоре затмений", - подчеркнула астролог.

Это благоприятное время для налаживания деловых контактов, ведения переговоров, прохождения собеседований, подписания договоров, легко будет даваться и умственная работа. Студентам будет легко сдавать экзамены, а тем, кто работает можно смело идти с просьбами к руководству и обращаться к чиновникам. Кроме того, овновская Луна – хороший период для покупки техники.

В выходные 12 и 13 января особенно уязвимыми будут голова, глаза, верхняя челюсть, некоторые могут испытать головные боли, ощутить повышение давления, увеличивается вероятность инсультов. Не стоит делать никаких стоматологических манипуляций и полостных операций, а также

ограничить употребление кофе и алкоголя.

По словам Молдовановой, сны с 11 на 12 января будут пророческими и могут быстро сбыться.

Сновидения с 12 на 13 января считаются вещими, поэтому перед походом в кровать можно задать тревожащий вопрос.

Ранее мы публиковали правила поведения в период "холостой" Луны. Это явление ожидается уже в феврале и готовит немало сюрпризов.

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