Несподівані новини і прорив у справах: що чекати 12 і 13 січня

Ілюстративне фото (pixabay.com)

У цей період варто проявити наполегливість, але не забувати про обережність і зваженість рішень

12 і 13 січня Місяць входить в знак Овна, а це значить, що людям слід бути більш обережними і стриманими, адже карусель подій може запаморочити настільки, що не довго втратити пильність. Цей час спонукає до прояву наполегливості та ініціативи. Про це написала на своїй сторінці в Instagram професійний астролог Олена Молдованова.

За її словами, субота 12 січня і неділя 13 січня обіцяють бути неспокійними. Вже з 10:17 Луна піде з "холостий" зони і стрімко увійде в непосидючий і впертий знак Овна.

"Все прискорюється, набирає темп, події змінюють одна одну, інколи за ними не встигнути. Очікуємо прорив у всіх справах і задумах. На вихідних можливе отримання шокуючих новин і різного роду "сюрпризів". Також підвищений рівень аварійності на дорогах", - зазначила експерт.

Зараз саме час проявити наполегливість у досягненні поставлених цілей та ініціативу. Головне, знати міру і не скотитися до грубості і диктатури. У цей період можна будувати короткострокові плани. Особливо ті, які стосуються справ з підвищеною фізичною активністю.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

"У ці дні на небі формується аспект розсудливості, дисципліни і серйозності - з'єднання Меркурій/Сатурн. На нього віримо і сподіваємося в ці дні! Він додасть нам більше обережності і відповідальності - що дуже до речі в дні овновской Місяця і особливо важливо в коридорі затемнень", - підкреслила астролог.

Це сприятливий час для налагодження ділових контактів, ведення переговорів, проходження співбесід, підписання договорів, легко буде даватися і розумова праця. Студентам буде легко здавати іспити, а тим, хто працює можна сміливо йти з проханнями до керівництва і звертатися до чиновників. Крім того, овновський Місяць – хороший період для купівлі техніки.

У вихідні, 12 і 13 січня особливо вразливими будуть голова, очі, верхня щелепа, деякі можуть випробувати головні болі, відчути підвищення тиску, збільшується імовірність інсультів. Не варто робити ніяких стоматологічних маніпуляцій і порожнинних операцій, а також обмежити вживання кави та алкоголю.

За словами Молдованової, сни з 11 на 12 січня будуть пророчими і можуть швидко збутися. Сновидіння з 12 на 13 січня вважаються віщими, тому перед походом в ліжко можна поставити питання, що турбує.

Раніше ми публікували правила поведінки в період "холостого" Місяця. Це явище очікується вже в лютому і готує чимало сюрпризів.

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