Названы диетические продукты, от которых вес только растет

Некоторые продукты с пометкой "диетические" на самом деле приводят к набору веса. Какой "полезной" для фигуры едой не следует злоупотреблять - читайте в нашем материале.
Об этом рассказал популярный блогер из США Роб Ривера на своем канале в YouTube.
"Эти семь диетических продуктов на самом деле делают вас толще", - заявляет Ривера.
Какие "диетические" продукты следует полностью исключить из рациона, чтобы стать стройнее:
Блогер рассказал про вредные диетические продукты
Ранее диетологи также рассказали про утренние привычки, которые мешают сбросить вес.
Кроме того фитнес-тренер рассказал про идеальный завтрак для похудения.