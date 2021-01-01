Эти четыре утренние привычки мешают вам похудеть

Эти утренние привычки мешают похудеть (фото: freepik)

Диетологи рассказали про утренние привычки, которые мешают нам похудеть. Эти, казалось бы, безобидные ритуалы (или их отсутствие) становятся причиной того, что цифра на весах никак не хочет уменьшаться, несмотря на наши усилия в спортзале и ограничения в питании.

Так, в Instagram-группе fat_killers_ появился список из четырех привычек, от которых следует избавиться на пути к телу вашей мечты.

Привычка № 1: Пропуск зарядки

Утро не нужно начинать с марафонского забега или силовых упражнений в духе Майка Тайсона. Но небольшая разминка точно не повредит. Ваш организм проснется и будет работать быстрее, а значит, и переваривать все съеденное за день быстрее.

Привычка № 2: Двойное латте

Казалось бы, что плохого в утреннем кофе с молочной пенкой? Но диетологи говорят, что этот напиток слишком тяжел, и организму трудно справиться с его перевариванием.

"А значит, он будет занят этим (перевариванием латте - Ред.), а не едой, которую он получит позже. И к чему это приведет? Правильно, к лишним килограммам!" - говорится в статье.

Привычка № 3: Негативное мышление

Если начинать день с позитивных мыслей, уровень стресса значительно снизится и вам больше не захочется заедать свою тревогу пампушками и прочими гадостями.

Привычка № 4: Бутерброды

Это то, что максимально отдаляет вас от фигуры мечты. Особенно если хлеб для сэндвичей - белый и свежий. Вместо энергичного заряда организм получает порцию пустых калорий, которые откладываются в талии и бедрах. Утро лучше начинать с каш с ягодами и фруктами.

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