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Фитнес-тренер назвал идеальный завтрак для быстрого похудения

Вторник 08 сентября 2020 07:01
Фитнес-тренер назвал идеальный завтрак для быстрого похудения
Лучший завтрак для похудения (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Специалисты рассказали, что нужно съесть на завтрак, чтобы сбросить вес

Завтрак заслуженно называют главным приемом пищи. Это первая еда, которая попадает в ваш организм после ночного голодание и дает энергию на целый день. Фитнес-тренеры и диетологи считают, что плотный завтрак не только поможет вам держать тело в форме, но и способствует похудению.

А вот ученые экспериментально доказали, что правильный завтрак помогает сбрасывать вес, пишет Express. В опыте принимали участие добровольцы и те, кто ел "правильный" завтрак за 12 недель потеряли в весе около 9 кг. А те, кто наедался в обед - всего 3,5 кг.

Фитнес-тренер поделился оптимальными вариантами завтрака для похудения. Для этого нужно учитывать три фактора.

Первый: завтрак должен насыщать

Если соблюдать это правило, вы сможете более эффективно управлять своим аппетитом.

Второй: белки и цельные продукты

Если вы задались целью потерять вес, то на завтрак нужно употреблять такие продукты, как нежирные молочные продукты, нежирная птица и говядина, белая рыба и морепродукты.

Третий: клетчатка

Налегайте на овощи с высоким содержанием клетчатки. Откажитесь от быстрых завтраков из хлопьев, и отдайте предпочтение овощам, фруктам, яйцам, лососю.

Идеальным вариантом будут яйца, которые можно употреблять просто сварив в крутую, или в виде омлета. Они прекрасно сочетаются с авокадо, жирной рыбой, шпинатом, грибами и другими овощами такими, как перец, помидоры и лук.

Исследования доказали, что потребление 50% калорий за завтраком, 30% за обедом и 20% за ужином привело к уменьшению чувства голода.

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