RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Названі дієтичні продукти, від яких вага тільки зростає

Автор: Світлана Мащенко

Деякі продукти з позначкою "дієтичні" насправді призводять до набору ваги. Якою "корисною" для фігури їжею не слід зловживати - читайте в нашому матеріалі.

Про це розповів популярний блогер з США Роб Рівера на своєму каналі в YouTube.

"Ці сім дієтичних продуктів насправді роблять вас товстіше", - заявляє Рівера.

Які "дієтичні" продукти слід повністю виключити з раціону, щоб стати стрункішим:

  1. Дієтична газована вода і напої - в них додають цукрозамінники, які шкодять здоров'ю, адже вони "обманюють" тіло.
  2. Солодощі "без цукру" - по факту вони мають солодкий смак завдяки замінникам, що також шкодить організму.
  3. Органічні оброблені продукти
  4. Смузі - вони містять високу концентрацію фруктози.
  5. Низькокалорійні йогурти - вони містять багато цукру, щоб поліпшити смак.
  6. Сироп агави - по суті той же цукор, тільки в іншому вигляді.
  7. Енергетичні батончики.

Блогер розповів про шкідливі дієтичні продукти

Раніше дієтологи також розповіли про ранкові звички, які заважають скинути вагу.

Крім того фітнес-тренер розповів про ідеальний сніданок для схуднення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України диета
Читайте також
Як дієта насправді впливає на метаболізм: вчені розвіяли головний міф про схуднення
Дієтолог розповіла, як бути здоровою і сказати "ні" алергіям: важливі поради
Прогноз погоди