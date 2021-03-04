Названі дієтичні продукти, від яких вага тільки зростає

Деякі продукти з позначкою "дієтичні" насправді призводять до набору ваги. Якою "корисною" для фігури їжею не слід зловживати - читайте в нашому матеріалі.
Про це розповів популярний блогер з США Роб Рівера на своєму каналі в YouTube.
"Ці сім дієтичних продуктів насправді роблять вас товстіше", - заявляє Рівера.
Які "дієтичні" продукти слід повністю виключити з раціону, щоб стати стрункішим:
Блогер розповів про шкідливі дієтичні продукти
Раніше дієтологи також розповіли про ранкові звички, які заважають скинути вагу.
Крім того фітнес-тренер розповів про ідеальний сніданок для схуднення.